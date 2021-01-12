Вероника Кудерметова вышла в финал турнира в Абу-Даби, с которого стартовал теннисный сезон. Россиянка впервые в своей карьере поспорит за титул на соревнованиях под эгидой WTA, тем более достаточно высокой категории, когда за победу дают 500 очков.

Но фавориткой в этой борьбе будет не Кудерметова, которая занимает 46-ю строчку в мировом рейтинге, а белоруска Арина Соболенко, замыкающая топ-10.

В Абу-Даби Соболенко посеяна под четвертым номером и оправдывает статус. В полуфинале она всего за 57 минут отправила домой представительницу Греции Марию Саккари (9) - 6:3, 6:2. За новогоднюю паузу Арина не растеряла ту форму и тот настрой, которые помогли ей в концовке 2020 года выиграть один за другим два турнира - в Остраве и Линце. Сейчас победная серия Соболенко равняется 14 матчам подряд.

Что касается Кудерметовой, то в своей полуфинальной встрече она не без труда и нервов одержала верх над 18-летней украинкой Мартой Костюк со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Первая партия, завершившаяся напряженным тай-брейком, продолжалась целый час. Второй сет - 44 минуты. Вероника могла выиграть проще и быстрее, но не сразу реализовала матчбол.

В четвертьфинале у российской теннисистки также была непростая игра против другой украинки - пятой ракетки мира Элины Свитолины, однако Вероника смогла дожать соперницу - 5:7, 6:3, 7:6 (7:3). Для Кудерметовой это была пятая победа над представительницей топ-10 мирового рейтинга.

В парном разряде турнира в Абу-Даби, к сожалению, поболеть за наших не получится. Чемпионки Открытого чемпионата США Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не смогли пробиться в финал, уступив американке Хэйли Картер и бразильянке Луизе Стефани со счетом 5:7, 6:1, [8:10].

Между тем

В Дубае продолжается квалификация Открытого чемпионата Австралии. Россиянка Маргарита Гаспарян пробилась в финал. Во втором раунде отборочных соревнований она обыграла представительницу Грузии Мариам Болквадзе со счетом 6:3, 7:6 (7:3). За выход в основную сетку Гаспарян поспорит с Цветаной Пиронковой (21) из Болгарии.