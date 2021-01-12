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12.01.2021 19:59
Рубрика: В мире

Соль и лопаты

Как российские дипломаты преподали испанцам урок по расчистке снежных заносов
Текст: Екатерина Забродина, Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Испанская столица оказалась в катастрофическом положении из-за снежной бури "Филомена", которая обрушилась на пиренейское королевство в конце прошлой недели. Мало того, что улицы занесло снегом так, что машины не могли проехать, так еще и после небольшой оттепели ударили морозы, покрыв дороги льдом. А у коммунальных служб закончилась соль.
Сотрудники дипмиссии РФ дружно взялись за лопаты, которые изготовили своими силами, и расчистили территорию перед посольством в Мадриде. Фото: facebook.com/EmbajadaRusaRu Сотрудники дипмиссии РФ дружно взялись за лопаты, которые изготовили своими силами, и расчистили территорию перед посольством в Мадриде. Фото: facebook.com/EmbajadaRusaRu
Сотрудники дипмиссии РФ дружно взялись за лопаты, которые изготовили своими силами, и расчистили территорию перед посольством в Мадриде. Фото: facebook.com/EmbajadaRusaRu

В срочном порядке в город Торревьеха за антигололедным материалом послали около сотни грузовиков. В этом местечке на юго-востоке страны находится уникальное розовое озеро, на берегу которого стоит крупнейший в стране завод по производству соли. Поставки отсюда осуществляются по всей Испании, а также во многие другие европейские страны и даже в США и Канаду. В итоге в Мадрид отправили 3,5 тысячи тонн соли. Чтобы ценный груз беспрепятственно доехал до столицы, полиция и Гражданская гвардия устроили для колонны "зеленый коридор".

Фото: iStock
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Для более эффективной борьбы с наледью на дорогах в Мадриде даже организовали бесплатную раздачу соли, чтобы жители сами могли обработать дороги и тротуары возле своих домов. Это пришлось как нельзя кстати, ведь коммунальные службы с трудом справляются со свалившимися на них проблемами. Лишь спустя три дня после мощного снегопада удалось запустить несколько маршрутов автобусов. По словам мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейды, на уборку всего выпавшего снега может уйти одна-две недели. Не исключено, что в столице объявят режим бедствия.

Ситуация осложняется пришедшими в Испанию морозами. Ночь на вторник выдалась самой холодной как минимум за последние двадцать лет. Об этом рассказал официальный представитель Государственного метеорологического агентства. По данным ведомства, в некоторых регионах температура упала до -20 градусов по Цельсию, а в местечке Бельо в регионе Арагон столбики термометров опустились до рекордной отметки в 25,4 градуса ниже ноля. В связи с аномальными заморозками власти просят жителей не выходить из своих домов. В столице аж до 18 января отменили занятия в учебных заведениях. Тем временем из-за гололедицы у мадридских врачей прибавилось работы. Только в понедельник к ним обратились 1200 человек с переломами. Как подсчитали СМИ, в столице регистрировали примерно "50 переломов в час". И это лишь треть всех посетивших отделения неотложной помощи, у остальных пострадавших были выявлены ушибы и растяжения. Между тем мадридцы охотно откликнулись на призывы властей и приступили к самостоятельной расчистке улиц. В ход пошло все, что было под рукой: подносы, противни, доски. Больше всего повезло тем, у кого в соседях оказались работники парков, садоводы - лишь у них нашлись подходящие орудия труда.

Ну, а российские дипломаты в Мадриде, не дожидаясь обещанных снегоуборочных машин, взялись за лопаты и очистили территорию возле посольства. Как рассказали в дипмиссии РФ, для этого пришлось проявить изрядную смекалку, ведь в мадридских магазинах лопат для уборки снега отродясь не было. Так что их предстояло изготовить самим. Это удалось благодаря золотым рукам одного из сотрудников посольства - Станислава Верхоглядова. И уже потом дипломаты и административно-технический состав во главе с послом Юрием Корчагиным приступили к уборке снега. Что вызвало искреннее восхищение мадридцев, не видевших прежде подобных агрегатов, которые они "с восторгом рассматривали".

"Местные жители с таким удивлением смотрели на нашу дружину, что описать словами невозможно, - поделился в Facebook пресс-атташе российской дипмиссии Дмитрий Болбот. - Вопрос в глазах читался следующий: "Вы что, не слышали, что продлили выходные?!" Да всё мы слышали, ребята, просто, ну как вам объяснить... вот такие мы!.. А что бы они сказали, интересно, если бы смогли перевести призывы, которые зазвучали из уст распалившихся дипломатов: "Давайте весь проспект почистим! Поехали в центр!"

А еще глава дипмиссии лично откапывал вместе с коллегами занесенную снегом резиденцию, подавая пример соседям. В соцсетях пользователи высоко оценили инициативу наших соотечественников, предложив им провести для испанцев ускоренный курс борьбы с последствиями снежной бури.

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