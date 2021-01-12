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12.01.2021 21:40
Рубрика: Общество

Защититься от мутанта

Ученые находят у "короны" новые мутации
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Мир еще не перестал обсуждать на все лады потенциальные угрозы нового "британского" штамма коронавируса, а тут подоспело новое сообщение еще об одном мутанте. На этот раз - нашего, российского происхождения.
Российские вакцины способны противостоять мутациям коронавируса, включая новый штамм, считают в Роспотребнадзоре. Фото: istock Российские вакцины способны противостоять мутациям коронавируса, включая новый штамм, считают в Роспотребнадзоре. Фото: istock
Российские вакцины способны противостоять мутациям коронавируса, включая новый штамм, считают в Роспотребнадзоре. Фото: istock

Ученые из четырех отечественных научных центров описали случай с пациенткой, которая болела COVID-19 полгода - с апреля по сентябрь. Специалисты сравнили геном коронавируса из ее биообразцов, взятых у пациентки весной и осенью, и нашли в нем 25 изменений, причем 18 оказались специфичными, то есть возникли в течение болезни. Правда, тяжесть течения и длительность COVID-19 у этой 47-летней женщины ученые не связывают с измененным вирусом - она страдала онкозаболеванием и, собственно, и заразилась COVID-19, когда проходила курс химиотерапии в стационаре. Ученые говорят, что рано делать выводы о повышенной опасности мутировавшего вируса, тем более что описанный случай уникальный, и исследования будут продолжены.

Фото: iStock
Вирусологи описали ключевое отличие COVID-19 от других типов пневмонии

О том, том, что ВОЗ внимательно следит за распространением новых разновидностей "короны" и отслеживает все возможные изменения, зявила вчера и представитель всемирной организации в России Мелита Вуйнович. По ее словам, пока эпидемиологи не видят серьезных угроз со стороны мутировавших штаммов. Хотя. например, повышенная заразность "британца" - это повод для строгого соблюдения мер защиты.

Компетентно

Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора:

- Вирусы мутируют, биологические законы неизменны, тут ничего экстраординарного нет. Главное понять, какие изменения свойств вируса произошли: увеличилась ли его способность распространяться, или, может быть, утяжелять течение клинической картины, или произошли еще какие-либо изменения, важные для диагностики и лечения. Что касается мутаций вируса SARS-CoV-2 и ставшего таким известным "британского" штамма, пока нет оснований для особых страхов и тем более паники. "Британский" штамм, к слову, был выделен специалистами еще в августе прошлого года, сведения о нем, как и положено, были переданы в банк данных ВОЗ. Что известно? Увеличилось репродуктивное число, способность вируса заражать по сравнению с тем, что было весной: с 0,9-1 до 1,3-1,5. Но самое главное, тяжесть течения заболевания, вызванного не усилилась.

У нас пока зарегистрирован единственный случай завоза этого штамма - человек вернулся из Великобритании, болел бессимптомно, сейчас уже здоров. Отмечу, что используемые у нас тест-системы, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, позволяют выявлять эту разновидность коронавируса, следовательно, и контролировать его распространение в России.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Научный центр "Вектор" изучает "британский" штамм коронавируса

Сегодня активно обсуждают и сообщение о 18 специфических мутациях (изменениях генома), которые нашли у пациентки, полгода болевшей COVID-19 на фоне лимфомы. Понятно, что у нее были проблемы с иммунитетом, это уникальный случай с особой пациенткой, который требует дальнейшего изучения.

При этом главное, что нужно понять, - меры защиты от него точно такие же, как и от "традиционного" коронавируса и других ОРВИ: масочный режим, мытье рук, сокращение контактов, специфическая вакцинация. Кстати, соблюдение этих правил помогает защититься и от гриппа. Сезон заболеваемости гриппом у нас уже наступил, но ситуация по заболеваемости в этом году очень спокойная - конечно, это связано с соблюдением всех вышеперечисленных мер.

Ни недели без теста

Премьер Словакии Игор Матович объявил о возвращении к регулярным всеобщим тестированиям населения на коронавирус. "В первый уик-энд тестирование пройдет во всех районах. Потом будет повторяться каждую неделю в каждом районе, до тех пор, пока доля зараженных не сократится до половины процента", - сообщил глава правительства. С 19 декабря по 24 января в стране объявлен запрет на выход из дома без необходимости, закрыты все магазины, кроме тех, которые необходимы для обеспечения основных потребностей. В Кошице и Нитре, где зафиксирован наибольший рост числа заболевших, жителям с понедельника вообще запрещено покидать свои дома без справки об отсутствии коронавируса. Но ситуация в стране не улучшается. Министр здравоохранения Марек Крайчи считает, что это связано с обнаружением в Словакии британской разновидности COVID-19.

Подготовила Ариадна Рокоссовская

Сэндвич ешьте дома

Новый год начался для жителей Альбиона с сюрпризов. Теперь въезжающим на территорию Европейского союза британским водителям запрещено перевозить через границу даже домашние бутерброды. "Добро пожаловать в брекзит, сэр, мне жаль", - говорит одному из таких приезжих нидерландский пограничник в новостном сюжете телекомпании NPO 1. На вопрос водителя, можно ли из всего сэндвича оставить хотя бы хлеб, пограничник отвечает отказом. По новым правилам британцам теперь запрещено ввозить в единую Европу "продукты животного происхождения, содержащие, например, мясо или молочные продукты". Эти установки распространяются на всех водителей, желающих заехать на территорию ЕС из третьих стран. Согласно задумке, подобные меры должны защитить находящихся на территории ЕС животных от различных патогенов, которые могут попасть в Старый Свет на бутерброде с мясом или в бутылочке с молоком.

Подготовила Диана Ковалева

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