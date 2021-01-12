Российский сертификат о вакцинации от COVID-19 соответствует стандартам ВОЗ

Российский сертификат о вакцинации против COVID-19 содержит всю необходимую информацию, которая потребуется для международного документа. Об этом сообщил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

На платформе ВОЗ сейчас идет дискуссия по созданию международного сертификата о вакцинации, пояснил Глаголев в интервью Первому каналу.

В России электронный сертификат вакцинации с доступным к скачиванию QR-кодом стали оформлять с января - через портал Госуслуг. Для тех, кто привился в декабре и не нашел своего сертификата в личном кабинете на портале Госуслуг, можно обратиться в медучреждение, где была сделана прививка - для передачи данных о вакцинации в единую базу.

Ранее глава ВОЗ доктор Тедрос Габрейесус сообщил, что в ВОЗ передано 15 заявок от производителей вакцин из разных стран для их одобрения (процедуры преквалификации) - это необходимо для возможного участия международных программ ВОЗ по поставкам вакцин и их экспорта в другие страны.

В частности, специалисты ВОЗ работают по оценке двух вакцин, разработанных в Китае, проверяют на соответствие международным стандартам качества оксфордскую вакцину (разработанную совместно с AstraZeneca), занимаются и российским "Спутником V".

По словам Глаголева заявил, первые консультации России и ВОЗ по разрешению для использования вакцины "Спутник V" при чрезвычайных ситуациях намечены на 20-е января. В Минздраве сообщили "РГ", что ожидают завершения процедуры в первом полугодии 2021 года.