Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие в 2020 году товары

С опережением выросли цены на продукты питания в 2020 году (на 6,7%), особенно плодоовощная продукция (17,4%).

Но лидерами в гонке цен стали сахар-песок, который за год подорожал на 64,5%, и подсолнечное масло (+25,9%); в декабре Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года: подсолнечное масло в рознице не может стоить дороже 110 рублей за литр, а сахар-песок - 46 рублей за килограмм. Ощутимо за год выросли также цены на крупу и бобовые (на 20,1%), а также на куриные яйца (15,1%), причем они стали быстро дорожать именно в декабре. Непродовольственные товары подорожали за год на 4,8%, больше всего - медикаменты (на 9,8%), табачные изделия (8,2%), электротовары и бытовые приборы (6,4%).

На подорожание оказали влияние снижение на 20% курса рубля к доллару (и на 26% к евро), повышение мировых цен на продовольствие, а также намечающийся дефицит рабочих рук и ряд других факторов. Пандемия в большей степени сдерживала инфляцию: карантинные меры и ограничения в целом ряде секторов (транспорт, общепит и т.д.) привели к падению потребительского спроса, что резко сократило возможности повышения цен. Особенно сильно это проявилось в наиболее пострадавшем секторе услуг, где цены выросли только на 2,7%.

По прогнозу Банка России, инфляция составит 3,5-4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.