Рынок кредитования: Рост ставок и ужесточение требований к заемщикам

Наступивший год должен быть перспективнее, чем предыдущий. Позитивным фактором является то, что Россия уже несколько адаптировалась к ситуации с коронавирусом. Если COVID-19 не принесет нам новых сюрпризов, к концу года мы сможем говорить о начале восстановительного периода. Банковский сектор тоже ждут изменения, хотя принципиальными их назвать нельзя.

На сколько кредиты станут доступнее в новом году, и стоит ли опасаться за свои банковские вклады рассказал Сергей Григорян, специалист по банковскому сектору, руководитель представительства Фонда государственных интересов Армении в России:

- Гражданам не стоит опасаться ухода с рынка крупных игроков и потери сбережений. Мы не увидим ситуации, подобной прошлым кризисам (2014 и 2008 годов), когда рынок сокращался бурными темпами и его массово покидали финансовые организации.

Безусловно, в силу тех или иных обстоятельств отток ожидается, но объемы не будут ощутимыми. Обанкротятся только самые "слабые" структуры. Это произойдет в первую очередь из-за ухудшения финансового положения их заемщиков, а не из-за структурных проблем банковского сектора, как это было в предыдущие годы.

Отток депозитов, который мы наблюдали в 2020 году, можно назвать не оттоком, а скорее перетоком денежных средств из одних продуктов в другие. Граждане закрывали депозиты и вкладывали деньги в более доходные, по их мнению, инструменты.

Тем же, кто решил оставить накопления в банках на депозитах нечего опасаться, поскольку их львиная доля не превышает потолок застрахованной государством суммы в 1,4 миллиона рублей. Также для некоторых вкладов был повышен страховой порог до 10 миллионов рублей. Он распространяется на тех, кто получил деньги от продажи недвижимости, в наследство, в результате страховых, социальных выплат или грантов в форме субсидий.

Что касается ставок по кредитам и депозитам, то в этом году они будут зависеть от инфляции и денежно-кредитной политикой Банка России. На инфляцию во многом влияет изменение курса рубля и, как следствие, резкое подорожание импортных товаров из-за падения национальной валюты. Это может привести к тому, что процентные ставки по депозитам несколько вырастут и окажутся на уровне более 5 процентов. Добавив к этому некую риск-маржу, можно предположить, что в среднем ставки по кредитам (кроме ипотеки) будут колебаться в диапазоне от 8 процентов до 15 процентов. Поэтому, если у кого-то есть необходимость взять кредит, то сейчас для этого самое время.

Активность по оформлению гражданами потребительских кредитов будет существенно расти. В ближайшие несколько лет модель потребления населением будет основана на кредитных ресурсах и это будет основным драйвером роста потребительского кредитования. Будет увеличиваться долговая нагрузка, прежде всего на граждан со средним и ниже среднего доходом, за счет увеличения спроса на кредитные карты.

Рынок автокредитования, скорее всего, просядет. Это связано с обесцениваем национальной валюты. Стоимость импортных автомобилей в рублях уже выросла и будет расти дальше. Многие из тех, кто планировал покупку автомобиля, совершили ее в 2020 году, опасаясь резкого скачка цен. В связи с кризисными явлениями, цикл обновления автомобиля, скорее всего, увеличится и будет составлять как минимум 4-5 лет, а не 3 года. Так что заявок на автокредиты будет меньше, а требования к заемщикам ужесточатся.

Также будет сокращаться рынок ипотечного кредитования. По моим прогнозам, уже в начале года в этом секторе наметится определенная стагнация, которая продлится вплоть до конца 2021 года. Она будет вызвана все тем же падением покупательской способности.

В 2020 году рынок недвижимости в Москве, да и во всей России пережил расцвет, благодаря рекордному снижению ипотечных ставок. Цены на недвижимость резко взлетели вверх. Впервые за долгое время мы столкнулись с тем, что спрос начал превышать предложение. Но, очевидно, что такая ситуация не может продолжаться долго.

Во второй половине 2021 года будет наблюдаться рост процентных ставок по ипотеке в диапазоне от 1 процента до 2 процентов. Стоит ли бежать и оформлять сейчас ипотеку - большой вопрос. Одновременно с увеличением ставок, пропорционально упадут цены на недвижимость. В итоге более низкая цена компенсирует увеличение ставки.