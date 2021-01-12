Samsung анонсировал флагманский мобильный процессор на CES 2021

Компания Samsung анонсировала процессор Exynos 2100 на виртуальном мероприятии "Exynos On 2021", которое прошло в рамках выставки CES 2021.

Exynos 2100 - первый мобильный процессор Samsung с интеграцией 5G на базе 5-нм EUV-техпроцесса. Он позволяет снизить энергопотребление на 20% или повысить общую производительность на 10% по сравнению с предыдущей 7-нм моделью. Кроме того, новый чип предлагает улучшенное использование кэш-памяти. Восьмиядерный центральный процессор получил улучшенную трехкластерную структуру, состоящую из одного мощного ядра Arm® Cortex®-X1 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, трех высокопроизводительных Cortex-A78 и четырех энергоэффективных Cortex-A55, которые обеспечивают более чем 30-процентное повышение вычислительной мощности многоядерных процессоров по сравнению с предшественником.

Arm Mali-G78 поддерживает новейшие API-интерфейсы, такие как Vulkan и OpenCL, повышает графическую производительность более чем на 40 процентов. Технология управления несколькими IP-адресами (AMIGO) оптимизирует энергопотребление центрального и графического процессора, а также других процессов, - увеличивает время автономной работы устройства даже при выполнении энергозатратных задач на экране.

Возможности искусственного интеллекта также будут значительно расширены благодаря Exynos 2100. Недавно разработанный трехъядерный нейропроцессор получил усовершенствованную архитектуру и сокращение лишних операций для высокоэффективного использования. Exynos 2100 может выполнять до 26 триллионов операций в секунду (TOPS) при более чем вдвое большей энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением.

Усовершенствованный процессор обработки изображений (ISP) на Exynos 2100 поддерживает разрешение камеры до 200 мегапикселей (Мп). Он может задействовать до шести отдельных датчиков и обрабатывать информацию, поступающую с четырех из них одновременно для более разнообразных возможностей съемки. Благодаря многокамерному и кадровому процессору (MCFP), данные, поступающие с нескольких камер, могут применяться для повышения эффективности масштабирования, улучшения качества изображения сверхширокоугольных снимков и множества других задач.

Интегрированный в Exynos 2100 5G-модем поддерживает спектры сетей пятого поколения частотой до 6 ГГц и миллиметровые волны, сети 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA и 4G LTE, что обеспечивает надежное сетевое покрытие. Максимальная скорость нисходящего канала достигает 5,1 гигабит в секунду (Гбит/с) в диапазоне менее 6 гигагерц (ГГц) и 7,35 Гбит/с в mmWave или 3,0 Гбит/с в сетях 4G с поддержкой квадратурной амплитудной модуляции 1024 (1024-QAM).