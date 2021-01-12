Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году

В пятницу министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание, где детально обсудил с руководством Вооруженных сил планы на 2021 год по ряду основных направлений деятельности ведомства.

Министр напомнил ключевые задачи армии и флота, которые Верховный главнокомандующий Владимир Путин определил на расширенном заседании коллегии ведомства в декабре 2020-го. Они будут ориентиром для военных на предстоящие месяцы.

"Для обеспечения безопасности нашей страны и сохранения стратегического паритета необходимо поддерживать высокий уровень готовности ядерной триады и развивать ее составляющие, - заявил Шойгу. - Важно не терять темп переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа".

Еще одна задача связана с развитием военной науки и внедрением новых способов применения войск. При этом, отметил министр, нужно исходить из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах. Чтобы шагать в ногу со временем, уверен Шойгу, в боевой учебе надо шире использовать роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления.

Кроме того, Миноброны будет работать над совершенствованием системы социальной защиты военнослужащих - в том числе в части денежного довольствия и жилищного обеспечения людей в погонах.

"Таким образом, - сделал вывод министр обороны, - перед нами стоят серьезные задачи. И насколько успешно будет их решение, зависит от нашей способности быстро и гибко реагировать на изменения в значимых для Вооруженных сил сферах". На это, а также на важность непрерывного движения вперед на итоговой коллегии ведомства Верховный главнокомандующий обратил особое внимание.

Обсуждение планов-2021 прошло в закрытом для СМИ режиме. Однако известно, что по итогам этого разговора будет подготовлен перечень поручений. Контроль за их выполнением Сергей Шойгу возложил на Национальный центр управления обороной России.