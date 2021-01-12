Сериал, предсказавший судьбу Ефремова, стартует на ТВ и в Сети 25 января

Сериалы, которые нас выбирают… Просто поразительно порой, как сюжеты фильмов и сериалов влияют на судьбу актеров, сыгравших в них. Сегодня стала известна дата выхода сериала "Полет" режиссера Петра Тодоровского-младшего - он появится 25 января в 21:00 на телеканале ТНТ и видеоплатформе Premier. Вторая серия, по сути, предсказывает судьбу артиста Михаила Ефремова.

Но по порядку. Младший Тодоровский рассказывает в сериале истории судеб людей, которые волей случая не полетели на самолете, который разбился. Этих "везунчиков" играют Оксана Акиньшина, Никита и Михаил Ефремовы, Павел Табаков, Юлия Хлынина и Евгения Добровольская.

Дар рассказывать человеческие истории явно перешел к Тодоровскому по наследству - его отец и дед всегда в своих картинах это делают в совершенстве. На этот талант режиссера и рассчитана структура сериала "Полет" - в каждой серии рассказывается судьба отдельного героя, как изменилась жизнь людей, которые выжили вопреки обстоятельствам.

В первой серии - история героини Оксаны Акиньшиной, во второй - персонажа Михаила Ефремова. Тут следует отдать должное продюсерам и тем вещателям, которые принимают решение. Взять, к примеру, сериал "Вампиры средней полосы", где главную роль сыграл Михаил Ефремов - часть материала уже отсняли. После громкого ДТП с участием актера в проект вернули Юрия Стоянова, который и играл эту роль - старейшину рода российских вампиров в пилотной серии. В случае же с сериалом "Полет" эпизод с Михаилом Ефремовым убирать не стали - думается, в том числе и из-за того, что это могло бы разбить весь проект. Да и сам сериал не отложили до лучших времен. Более того - во втором эпизоде, посвященном судьбе алкоголика, но при этом сильного юриста Игоря Жабенко - так зовут героя Михаила Ефремова, зрители узнают, что однажды тот сел за руль в нетрезвом виде и … Вообще, вторая серия "Полета" - это один из образцов хорошего сериального искусства. В паре с Михаилом Ефремовым играет Светлана Камынина - по сюжету ее героиня - бывшая жена Жабенко. И градус актерской игры так высок, что волей-неволей мысленно возвращаешься к этой серии, и к событиям, рассказанным в ней.

Фото: Предоставлено ТНТ

Впрочем, не станем раскрывать все. Подчеркнем лишь то, что сериал снимался еще до того, как актер Михаил Ефремов оказался на устах у всех страны вовсе не благодаря актерскому таланту. Как такое могло случиться? Иначе как мистикой не назовешь. Но при этом отметим, что сериал "Полет" стоит смотреть не только ради этого. "РГ" давно следит за судьбой этого проекта и писала о том, что до премьеры на телевидении и на российском интернет-сервисе "Полет" взял главный приз международного кинофестиваля Serial Killer, который прошел осенью в чешском Брно. Задача Serial Killer - показать мировой аудитории лучшие сериальные проекты из Центральной и Восточной Европы, многие из которых впоследствии становятся хитами на Netflix, Amazon, HBO. Также "Полет" стал единственным российским участником международного фестиваля Serienсamp Festival в Германии и вошёл в программу международной онлайн-конференции Content London в Великобритании.

В сериале, который еще до выхода стал роковым, также снимались Александр Робак, Светлана Камынина, Алексей Макаров, Тимофей Трибунцев, Александра Урсуляк, Сергей Чонишвили, Олег Васильков, Виктория Толстоганова и другие.

Интересно, что актриса Юлия Хлынина говорит, что в сериале "Полет": "…Петей Тодоровским, наверное, заложен такой месседж, что есть рок, который тебя нагонит, где бы ты ни был, в любой точке мира, куда бы ты ни убежал, ни улетел и ни уплыл. От судьбы не уйдешь…".

А сын Михаила Ефремова - известный актер Никита Ефремов - сыгравший в сериале начальника отдела, офисного дельца, подчеркивает, что "Полет" - это история о том, что внешним не закроешь внутреннее. Ты можешь сколько угодно гнаться за внешними ориентирами (машинами, квартирами, дачами), но при этом, если ты честно не обратишь внимание на то, что у тебя внутри, никаких изменений не произойдет…"