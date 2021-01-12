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12.01.2021 20:15
Рубрика: Происшествия

Судимся на диване

Сервис "Правосудие-онлайн" позволит судиться дистанционно
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Председатель Совета судей Виктор Момотов предложил обязать участников процессов сообщать адрес электронной почты, по которому их будут уведомлять во время текущего и всех возможных последующих судебных разбирательств.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кроме того, он сообщил о разработке суперсервиса "Правосудие-онлайн", который позволит гражданам дистанционно участвовать в судебных процессах. По его словам, суперсервис должен стать базой для единого информационного пространства судов, обеспечив доступность и открытость правосудия.

Фото: iStock
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"Он объединит в себе возможности дистанционного формата подачи и получения судебных документов в электронном и цифровом виде, дистанционное участие в судебном процессе, - рассказал Виктор Момотов. - Суперсервис будет интегрирован с другими информационными системами, в том числе с Облачной цифровой платформой обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг, Цифровым профилем, Национальной системой управления данными".

При этом он подчеркнул, что "цифровизация" не должна отменять живого общения в ходе судебного процесса. Да, электронные технологии облегчают доступ к правосудию, особенно они пригодились в ходе пандемии. Однако это не значит, что суд полностью должен уходить в компьютеры и планшеты.

"Принцип непосредственности предполагает, что суд, рассматривающий дело, обязан лично воспринимать доказательства в ходе судебного заседания, - подчеркнул Виктор Момотов. - Очевидно, что живое общение с судом дает возможность сторонам процесса оперативно излагать свою позицию, ориентировать суд в материалах дела и отслеживать невербальные сигналы других участников. Критически это важно в уголовном процессе, где одним из ключевых является человеческий фактор. Видео-конференц-связь может искажать коммуникацию, а значит, важные фрагменты показаний могут быть потеряны либо неверно интерпретированы. Считаем, что законодатель должен определить принцип непосредственности относительно видео-конференц-связи или установить допустимые рамки ее использования в определенных случаях".

Предлагается обязать участников процессов сообщать адреса своей электронной почты. Такие адреса внесут в специальный реестр, и они будут использоваться судами

Кроме того, для упрощения взаимодействия участников процесса с судом предлагается создать Единый федеральный реестр электронных почтовых ящиков сторон, участвующих в процессе. Предполагается, что участники процесса будут обязаны сообщать актуальный адрес электронной почты.

Этот адрес сохранится и будет использоваться судом впоследствии. Так что участники процесса не должны потом закрывать эти ящики. По сути они станут официальной почтой.

Происшествия Правосудие Суд Реформа судебной власти Государственные интернет-услуги

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