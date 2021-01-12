Скончался почетный патриарший экзарх всея Беларуси Филарет

Герой Беларуси, православный церковный деятель, митрополит (в миру - Вахромеев Кирилл Варфоломеевич) начал церковное служение в 1954 году иподиаконом патриарха Московского и всея Руси Алексия, а в конце семидесятых годов был назначен сначала митрополитом Минским и Белорусским, а позже, в 1989-ом, - патриаршим экзархом всея Беларуси и постоянным членом священного Синода. Именно ему, напоминает агентство, принадлежала и организация перевода книг Священного Писания на современный белорусский язык.

Усилиями владыки Филарета, который получил широкую известность и в дальнем зарубежье, были возрождены в Беларуси все исторически существовавшие епархии. В республике возобновили свою деятельность монастыри, учреждены Минская духовная академия, духовное училище и школа катехизаторов.

По его благословению была воссоздана и национальная святыня - Крест преподобной Евфросинии Полоцкой, начал функционировать уникальный социальный проект - Дом милосердия. Кроме того, благодаря усилиям митрополита Филарета создан и международный христианский образовательный центр имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, институт религиозного диалога и межконфессиональных коммуникаций. При его действенном участии было разработано и заключено соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью.

Подвижническая просветительская деятельность почетного патриаршего экзарха была отмечена высокими государственными наградами, а в 2006 году ему было присвоено звание "Герой Беларуси".

В Русской православной церкви подтвердили его кончину.