Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 541-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в Федеральный закон от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2485; 2010, N 50, ст. 6602; 2012, N 24, ст. 3082; 2015, N 18, ст. 2617; 2016, N 11, ст. 1488; 2017, N 24, ст. 3476) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 7 дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81) реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия, используемого для сбора денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек;";

2) статью 11 дополнить частями 3 - 13 следующего содержания:

"3. В целях организации и проведения публичного мероприятия запрещается перечисление и (или) получение денежных средств, а также передача и (или) получение иного имущества от:

1) иностранных государств или иностранных организаций;

2) международных организаций или международных общественных движений;

3) иностранных граждан или лиц без гражданства (за исключением лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации);

4) некоммерческих организаций, незарегистрированных общественных объединений или физических лиц, выполняющих функции иностранного агента;

5) граждан Российской Федерации, не достигших возраста 16 лет на день перечисления (передачи) денежных средств и (или) иного имущества;

6) анонимных жертвователей. Под анонимным жертвователем понимается физическое лицо, которое не указало в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - или указало недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения;

7) юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня перечисления (передачи) денежных средств и (или) иного имущества.

4. Все денежные средства на организацию и проведение публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек, перечисляются только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия и открытый в российском банке. Использование для этих целей иных банковских счетов, а также прием наличных денежных средств не допускается.

5. При перечислении денежных средств физическое лицо указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве, а также ставит отметку об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

6. При перечислении денежных средств организацией в платежном поручении указываются следующие сведения о ней: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, а также ставится отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

7. По запросу организатора публичного мероприятия - владельца банковского счета, указанного в уведомлении о проведении публичного мероприятия, банк предоставляет ему сведения, предусмотренные частями 5 и 6 настоящей статьи, указанные в соответствующем платежном документе или платежном поручении. Организатор публичного мероприятия не вправе разглашать третьим лицам полученные от банка сведения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Организатор публичного мероприятия не несет ответственность за принятие денежных средств, при перечислении которых лица, перечислившие денежные средства, указали сведения, предусмотренные частями 5 и 6 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными, если организатор публичного мероприятия не получил информацию о неправомерности перечисления данных денежных средств.

9. Если денежные средства и (или) иное имущество внесены лицом, указанным в части 3 настоящей статьи (за исключением анонимного жертвователя), они подлежат возврату в полном объеме с указанием причины возврата. Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход федерального бюджета в течение 10 дней со дня поступления на указанный в уведомлении о проведении публичного мероприятия банковский счет, но не позднее дня проведения публичного мероприятия. Соответствующие операции осуществляются на основании распоряжения организатора публичного мероприятия - владельца банковского счета, указанного в уведомлении.

10. Собранные организатором публичного мероприятия денежные средства могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с организацией и проведением указанного в уведомлении публичного мероприятия. После проведения публичного мероприятия его организатор обязан в течение 10 дней возвратить гражданам и организациям неизрасходованные денежные средства пропорционально вложенным средствам.

11. По итогам проведения публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек, его организатор представляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, с которыми согласовывалось место и время проведения публичного мероприятия, отчет о расходовании собранных в целях организации и проведения публичного мероприятия денежных средств и (или) иного имущества по форме и в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

12. В целях проверки достоверности сведений отчет, указанный в части 11 настоящей статьи, направляется соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

13. Лица, нарушившие установленный порядок перечисления, сбора, возврата, расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.".

Президент Российской Федерации В. Путин