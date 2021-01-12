Собравшихся в Европу британцев не пускают через границу

Комфортным путешествиям по Европе для британцев пришел конец: как в сказке о Золушке, 31 декабря 2020 года, с наступлением полночи, границы Евросоюза закрылись. Туманный Альбион пустился в одиночное плавание. Британцы оказались за границей Европейского Союза, который на протяжении 57 лет был для них чем-то вроде второго дома.

Ранее гостеприимные европейцы закрыли свои границы для подданных королевства, поскольку граждане туманного Альбиона предпочли иное - сепаратное - будущее. И вот чем оно незамедлительно обернулось. Отправившиеся в страны Евросоюза граждане Великобритании оказались "невъездными". Группе британцев запретили въезд в Нидерланды, так как Соединенное Королевство поместили в список стран, для которых необязательные поездки в ЕС запрещены.

Британским гражданам стали отказывать в посадке на рейсы голландской авиакомпании KLM из Великобритании в Нидерланды по причине того, что у них не было с собой результатов теста на коронавирус. Еще одним минусом стало то, что туристы не смогли предъявить доказательств проживания в Голландии или в других странах ЕС. "Они забывают основное правило, согласно которому поездка должна быть мотивирована служебными или серьезными личными обстоятельствами," - сказал пресс-секретарь голландской жандармерии Роберт ван Капель. Намерение побывать на экскурсии в Амстердаме не было сочтено уважительной причиной. "Людям из безопасных стран разрешен проезд, но Великобритания сейчас определенно не является безопасной страной ", - напомнил горе-путешественникам ван Капель.

Британцам, которые еще до Brexit поселились в Испании, отказали в посадке на рейсы в эту страну из Великобритании, так как авиакомпания заявила, что документы на их испанское жительство, выданные до выхода из Евросоюза, теперь объявлены недействительными. По этим же причинам гражданам Соединенного Королевства было отказано и во въезде в Германию.

Лишь несколько стран с низким уровнем заражения коронавирусом были освобождены от ограничений ЕС, запрещающих въезд гражданам "второстепенных" стран, находящимся за пределами Евросоюза и Европейской экономической зоны. Что касается Великобритании, то она была вычеркнута из списка "первостепенных" сразу же после окончания переходного периода Brexit. Гражданам Соединенного Королевства было объявлено, что поездка за границу должна быть обусловлена убедительными причинами - например, по делам службы или в связи с серьезными личными обстоятельствами.

Граждане Евросоюза и граждане Британии, проживающие в Европе, по-прежнему сохраняют право ездить друг к другу, если они смогут предъявить отрицательный тест на коронавирус и документ, подтверждающий место постоянного проживания. Утешает, что страны ЕС теоретически могут индивидуально отменять рекомендации Европейского Совета, если пожелают.

Британцы, у которых есть основания для поездок в страны Евросоюза, должны иметь при себе паспорт, действительный как минимум в течение шести месяцев. Отныне они не вправе пользоваться "фаст трэком", то есть ускоренным паспортным контролем в аэропортах ЕС и должны будут предоставить обратный билет в Британию, показать наличие денег достаточных для проживания в стране, в которую они въезжают, и штампы в своих паспортах.

Теоретически все эти процедуры выглядят более-менее приемлемыми, однако накладки уже имеют место. Группе британских граждан было отказано во въезде в Германию. Представитель немецкой авиакомпании Lufthansa сказал, что одному из британских пассажиров запретили подняться на борт, так как он не смог показать свидетельство своего проживания в Германии. Британке Виктории Добби отказали в посадке в самолет, направлявшийся в Мюнхен, ибо авиакомпания не сочла доказательным документом ее контракт на аренду жилья в Германии, рабочий контракт и германский номер налогоплательщика.

Сегодня британцы опасаются, что служащие аэропортов недостаточно квалифицированы, чтобы разбираться в документах отправляющихся за границу граждан и что это может вызвать массу неразберихи. Что, собственно, уже и происходит. За что боролись?..