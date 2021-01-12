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12.01.2021 12:50
Рубрика: Экономика

Социальные страховые выплаты могут стать проактивными

Текст: Елена Манукиян
С начала года выплаты по больничным во всех регионах страны стали начисляться гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования, сообщили в организации. В фонде не исключают, что к концу года они будут полностью проактивными, а больничные переведут в электронный формат.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 1 января на "прямые выплаты" перешли оставшиеся 8 самых крупных по числу занятого населения регионов. Это - Краснодарский и Пермский край, Московская, Челябинская, Свердловская области, города Москва и Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский автономный округ. В них сосредоточено более 40% всех работающих граждан.

Фото: iStock
Как оформить больничный по упрощенной схеме

Теперь работодателям всей страны не нужно отвлекать свои средства на социальные страховые выплаты работникам. Помимо больничных фонд также самостоятельно рассчитывает и перечисляет пособия по беременности и родам, при рождении ребенка, а также по уходу за ним, оплачивает дополнительные отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) работникам, пострадавшим на производстве. Деньги поступают индивидуально получателю на его реквизиты.

В фонде пояснили, что для самого работника, которому полагается пособие, порядок подачи документов пока не изменился. Как и прежде, он приносит работодателю документы, подтверждающие право на выплату и пишет заявление, где указывает реквизиты карты "Мир" либо банковские реквизиты для зачисления на его личный расчетный счет.

Однако до конца года прямые выплаты от Фонда социального страхования могут стать проактивными, то есть - начисляться по факту закрытия больничного листа или, например, выхода женщины в декрет без обращения за ними граждан. Важным условием для этого в фонде считают отказ от бумажных больничных и переход на оформление электронных листков временной нетрудоспособности. Сегодня их готовы предоставить 86% российских медорганизаций.

Оставшиеся 14% - это небольшие учреждения, которые расположены в отдаленных населенных пунктах, где до сих пор нет качественного интернета. Однако в них оформляется не более 1% всех больничных в стране. Уже по итогам прошлого года этот медицинский документ в большинстве случаев поликлиники оформляли в специальной компьютерной программе, а на руки гражданам выдавали талон с номером. В этом и заключается суть электронного больничного. Работнику достаточно предоставить работодателю номер документа, чтобы подтвердить факт временной нетрудоспособности, проверить подлинность больничного всегда можно в информационной системе Фонда социального страхования.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как изменились правила оформления больничных

"Одной из основных задач, которую поставил перед собой Фонд, обеспечить права застрахованных лиц на государственные пособия по обязательному социальному страхованию вне зависимости от экономического состояния работодателя", - сказала заместитель руководитель Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая. Она подчеркнула, что благодаря прямым выплатам начисление пособий не зависит от финансового положения страхователя, достигается стабильный уровень социальной поддержки граждан, которые получают пособия своевременно и независимо от срока выплаты заработной платы.

Экономика Страхование Правила выдачи и оплаты больничного

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