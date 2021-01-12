Составлен портрет типичного покупателя квартиры в Москве

Новости

На Кубани продлили режим повышенной готовности 18:33
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной 18:32
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 18:28
Гай Ричи снимет новый фильм со Стейтемом в Анталье 18:21
Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации 18:02
Звезды "Секса в большом городе" получат по 1 млн за каждую новую серию 18:02
Пожар в общежитии Нижегородской области произошел из-за окурка 18:00
Мацик выиграл девятый этап "Дакара", опередив Мардеева и Сотникова 17:53
Алиса Фрейндлих в больнице начала заниматься дыхательной гимнастикой 17:42
Samsung анонсировал флагманский мобильный процессор на CES 2021 17:38
Pfizer определила условие поставок вакцины от COVID-19 в Россию 17:18
В Красноярске отменили крещенские купания 17:17
В Берлине проходят переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 17:08
Фильм "Чудо-женщина: 1984" выдвинут на все возможные номинации "Оскара" 17:08
В Петербурге водителя такси уличили в просмотре порно во время поездки 17:04
В РПЛ готовы ввести еще одну замену в случае подозрения на сотрясение 16:51
Тизер: у продолжения "Венома" будет "взрослый" рейтинг R 16:47
Опрос: Европейцы готовы меньше летать и есть мяса для спасения климата 16:45
В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V" 16:39
Илон Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным 16:37
Умер пострадавший при падении вертолета под Воронежем 16:37
На севере Коми из-за сильных морозов отменили автобусы 16:35
В Москве пенсионерка умерла после налета "черных газовщиков" 16:34
Составлен рейтинг самых популярных авто с каско 16:28
Капитализация социальных сетей рухнула после блокировки аккаунтов Трампа 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 17:10
Рубрика: Экономика

Составлен портрет типичного покупателя квартиры в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Пандемия повлияла в том числе и на портрет среднего покупателя квартир в московских новостройках - невзирая на кризис самыми активными покупателями оказались люди в возрасте от 36 до 45 лет. Их доля за год выросла на 10%, достигнув в целом 40%.

Фото: iStock
Что ждет коммерческую недвижимость в 2021 году

"Выбор жилья покупателями из этой категории во многом зависит от цели приобретения, - говорит начальник отдела департамента новостроек компании "Инком-Недвижимость" Юрий Лебедев. - Так, для собственного проживания с семьей они обычно останавливаются на двухкомнатной (40%) или трехкомнатной квартире (35%). В этом случае им важно наличие рядом социальных объектов и зеленых зон. Порядка четверти клиентов этого возраста приобретают "однушки" с инвестиционными целями, и для них более весомым аргументом является близость к метро или железнодорожной станции".

Примерно 30% покупателей квартир в новостройках - это молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Интересно, что их доля за последний год уменьшилась на 8%. А вот число покупателей старше 45 лет стабильно - на них по-прежнему приходится около четверти клиентов на первичном рынке. Меньше всего среди покупателей новых квартир людей младше 25 лет - их не более 5%.

Из-за пандемии произошли и другие изменения в портрете покупателя. Например, среди них стало ощутимо больше жителей регионов - за год их число выросло сразу на четверть. Одни покупают жилье в столице, чтобы в перспективе зарабатывать на аренде, другие планируют поселить там детей или даже переехать сами.

Экономика Недвижимость

Главное сегодня

В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной
Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
Как проходит эксперимент по электронному документообороту