Составлен портрет типичного покупателя квартиры в Москве

Пандемия повлияла в том числе и на портрет среднего покупателя квартир в московских новостройках - невзирая на кризис самыми активными покупателями оказались люди в возрасте от 36 до 45 лет. Их доля за год выросла на 10%, достигнув в целом 40%.

"Выбор жилья покупателями из этой категории во многом зависит от цели приобретения, - говорит начальник отдела департамента новостроек компании "Инком-Недвижимость" Юрий Лебедев. - Так, для собственного проживания с семьей они обычно останавливаются на двухкомнатной (40%) или трехкомнатной квартире (35%). В этом случае им важно наличие рядом социальных объектов и зеленых зон. Порядка четверти клиентов этого возраста приобретают "однушки" с инвестиционными целями, и для них более весомым аргументом является близость к метро или железнодорожной станции".

Примерно 30% покупателей квартир в новостройках - это молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Интересно, что их доля за последний год уменьшилась на 8%. А вот число покупателей старше 45 лет стабильно - на них по-прежнему приходится около четверти клиентов на первичном рынке. Меньше всего среди покупателей новых квартир людей младше 25 лет - их не более 5%.

Из-за пандемии произошли и другие изменения в портрете покупателя. Например, среди них стало ощутимо больше жителей регионов - за год их число выросло сразу на четверть. Одни покупают жилье в столице, чтобы в перспективе зарабатывать на аренде, другие планируют поселить там детей или даже переехать сами.