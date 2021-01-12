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12.01.2021 19:56
Рубрика: Общество

Прозрачный череп

Создан уникальный датчик диагностики заболеваний мозга
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Хотя в исследования мозга в мире вкладываются сотни миллиардов долларов, он остается самым малоизученным органом человека. Особенно в тех случаях, когда медикам надо с высоким временным и пространственным разрешениями локализовать те или иные зоны для диагностики и лечения эпилепсии, опухолей и т.д. Даже МРТ сегодня не способна решать задачи, когда надо с высочайшей точностью увидеть в мозге очень быстрые патологические процессы. Но в последние годы появилась альтернатива. Речь идет об использовании для изучения мозга магнитных полей. Казалось бы, что здесь нового, ведь электромагнитные поля постоянно генерируются в мозге.
Любая патология как на ладони. Фото: iStock Любая патология как на ладони. Фото: iStock
Любая патология как на ладони. Фото: iStock

- Совершенно верно, при взаимодействии нейронов в мозге появляется электромагнитное поле, - говорит Максим Острась, руководитель проекта "М-Гранат", который выполняется в рамках Российского квантового центра. - Его электрическую составляющую фиксируют обычные электроэнцефалографы. Но качество этого сигнала низкое, так как он сильно ослабляется в костях черепа и тканях мозга. Поэтому ЭЭГ несет довольно мало важной информации. Зато у магнитного поля вообще нет таких проблем. В принципе оно может фиксироваться неискаженным, таким, как родилось при взаимодействии нейронов. Это и позволяет "видеть" большинство сигналов мозга.

Фото: youtube.com
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До недавнего времени единственными приборами были крайне дорогие сверхпроводящие датчики, работающие при температуре почти абсолютного нуля за счет охлаждения жидким гелием. Стоимость такой техники может достигать нескольких миллионов долларов. Недавно появились альтернативные приборы, которые работают при гораздо более высокой температуре, но цена тоже "кусается" - около 10 тысяч долларов. - Мы создаем магнитометры на несколько порядков дешевле, проще и легче в обслуживании, - говорит Максим Острась. - Дело том, что они работают на других физических принципах, что отличает их от остальных высокочувствительных датчиков.

"Изюминка" прибора заключается в использовании специальных кристаллов в качестве чувствительного элемента датчика. Это позволяет многократно увеличить чувствительность, пространственное разрешение по сравнению с существующей техникой.

Общество Наука Все о работе мозга

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