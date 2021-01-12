США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма

США вновь внесли Кубу в список стран, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают терроризм. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Государственный департамент объявляет Кубу страной-спонсором терроризма за повторяющуюся поддержку международных террористических актов, а также предоставление убежища террористам", - говорится в опубликованном на сайте Госдепартамента документе.

"Куба возвращена в список стран-спонсоров терроризма, поскольку нарушила обещание прекратить поддерживать терроризм, которое она дала предыдущей администрации США в 2015 году как условие исключения ее из этого списка", - указал госсекретарь.

"Этим действием мы вновь привлечем кубинское правительство к ответственности и подадим ясный сигнал: режим Кастро должен прекратить поддержку международного терроризма и подрыв системы правосудия США", - заявил Помпео, напомнив, что "администрация Дональда Трампа была нацелена блокировку всевозможных ресурсов кубинского режима, которые использовались для притеснения населения своей страны".

В вину Кубе вменяется то, что Гавана не стала выдавать постоянно проживающих на своей территории десять лидеров леворадикальной колумбийской группировки "Армия национального освобождения", а также продолжает укрывать ряд преступников, разыскиваемых в США по обвинению в "политически мотивированном насилии".

Досталось Кубе и за Венесуэлу. По мнению Помпео, "Куба вовлечена в ряд враждебных операций по всему региону".

"Кубинская разведка и аппарат госбезопасности внедрился в вооруженные силы Венесуэлы, помогая Николасу Мадуро подавлять собственный народ, одновременно позволяя действовать террористическим орагнизациям", - указал Помпео и напомнил, что причисление Кубы к числу стран-спонсоров терроризма предполагает возможность "введения американских санкций в отношении лиц и стран, ведущих торговлю с Кубой, а также, запрещает экспорт и продажу оборонной продукции, введение контроля за экспортом товаров двойного назначения".

Реакция из Гаваны

На решение уходящей администрации США тут же отреагировали на Кубе, назвав его лицемерным.

"Мы осуждаем лицемерное и циничное объявление Кубы страной-спонсором терроризма. Политический оппортунизм этого шага признается всеми, кто искренне озабочен бедствием терроризма, а также обеспокоен его жертвами", - написал на своей странице в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес.

"Куба - это жертва терроризма, многие годы ведущегося правительством США, отдельными гражданами и организациями с американской территории при попустительстве властей. Жертвами стали 3478 кубинцев и кубинок, а инвалидами - 2099 человек", - в свою очередь написал в микроблоге глава департамента США кубинского МИДа Карлос Фернандес.