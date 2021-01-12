Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором примут участие ребята из всех субъектов РФ. Школьники покажут свои знания по 24 предметам, первым из которых станет французский язык.

В прошлом учебном году в региональном этапе приняли участие свыше 140 тысяч школьников 9-11-х классов.

"Всероссийская олимпиада школьников - один из важнейших инструментов развития олимпиадного движения и раскрытия талантов. Ежегодно во всех ее этапах, начиная со школьного, принимают участие миллионы наших учащихся, стремящихся развиваться и демонстрировать свои знания", - прокомментировал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. Особое внимание со стороны организаторов на местах уделяется защите заданий от утечек.

Сроки и места проведения регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году утверждены приказами Минпросвещения России № 669 от 24 ноября 2020 г. и № 850 от 28 декабря 2020 г.

При проведении организаторы олимпиады применяют все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности.