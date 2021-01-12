Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 537-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" в части защиты прав и законных интересов застрахованных лиц при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию и статью 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2005, N 19, ст. 1755; 2006, N43, ст. 4412; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, 7037, 7040; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965, 6966; 2013, N 30, ст. 4044, 4084; N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41; N 27, ст. 4225; 2018, N 1, ст. 66; N 11, ст. 1584; N 31, ст. 4858; 2020, N 24, ст. 3755; N 30, ст. 4738; Российская газета, 2020, 11 декабря) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"уведомление о запрете - документ, которым застрахованное лицо уведомляет Пенсионный фонд Российской Федерации о запрете рассмотрения заявления застрахованного лица о переходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе), поданного любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи указанных заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации застрахованным лицом лично;

уведомление об отзыве уведомления о запрете - документ, которым застрахованное лицо уведомляет Пенсионный фонд Российской Федерации об отзыве ранее поданного уведомления о запрете.";

2) в статье 364:

а) абзац второй пункта 1 дополнить предложением следующего содержания: "Не допускается привлечение фондом посредников (в том числе агентов, поверенных) для заключения от имени фонда договоров об обязательном пенсионном страховании.";

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Дополнительные требования к порядку заключения договора об обязательном пенсионном страховании, а также к лицам, которые вправе заключать от имени фонда договоры об обязательном пенсионном страховании, могут быть установлены Банком России.";

3) в статье 367:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Застрахованное лицо имеет право подать уведомление о запрете в порядке, установленном статьей 368-3 настоящего Федерального закона.";

б) в пункте 4:

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"При поступлении заявления застрахованного лица о переходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе) в фонд, поданного в Пенсионный фонд Российской Федерации через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, в целях проверки подлинности такой доверенности, предъявленной представителем застрахованного лица, Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного рабочего дня с даты получения указанного заявления направляет нотариусу, удостоверившему доверенность, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую информационную систему нотариата запрос в электронной форме о подтверждении содержания удостоверенного нотариусом документа. Нотариус, получивший такой запрос, незамедлительно не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения, направляет посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую информационную систему нотариата в электронной форме ответ в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае неподтверждения нотариусом подлинности нотариально удостоверенной доверенности заявление застрахованного лица о переходе (заявление застрахованного лица о досрочном переходе) в фонд оставляется без рассмотрения.";

абзацы второй четвертый считать соответственно абзацами третьим - пятым;

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации уведомления о запрете, ранее поданного и не отозванного застрахованным лицом в порядке, установленном статьей 368-3 настоящего Федерального закона, в случае подачи застрахованным лицом или его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, заявления о переходе (заявления о досрочном переходе) в фонд любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи указанных заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации застрахованным лицом лично, поданное заявление оставляется без рассмотрения.";

4) в статье 368:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Застрахованное лицо имеет право подать уведомление о запрете в порядке, установленном статьей 368-3 настоящего Федерального закона.";

б) в пункте 3:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"При поступлении заявления застрахованного лица о переходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе) в Пенсионный фонд Российской Федерации через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, в целях проверки подлинности такой доверенности, предъявленной представителем застрахованного лица, Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного рабочего дня с даты получения указанного заявления направляет нотариусу, удостоверившему доверенность, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую информационную систему нотариата запрос в электронной форме о подтверждении содержания удостоверенного нотариусом документа. Нотариус, получивший такой запрос, незамедлительно не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения, направляет посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую информационную систему нотариата в электронной форме ответ в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае неподтверждения нотариусом подлинности нотариально удостоверенной доверенности заявление застрахованного лица о переходе (заявление застрахованного лица о досрочном переходе) в Пенсионный фонд Российской Федерации оставляется без рассмотрения.";

абзац четвертый считать абзацем пятым;

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации уведомления о запрете, ранее поданного и не отозванного застрахованным лицом в порядке, установленном статьей 368-3 настоящего Федерального закона, в случае подачи застрахованным лицом или его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, заявления о переходе (заявления о досрочном переходе) в Пенсионный фонд Российской Федерации любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи указанных заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации застрахованным лицом лично, поданное заявление оставляется без рассмотрения.";

5) в пункте 4 статьи 368-1:

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"При поступлении уведомления о замене, поданного в Пенсионный фонд Российской Федерации через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, в целях проверки подлинности такой доверенности, предъявленной представителем застрахованного лица, Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного рабочего дня с даты получения указанного уведомления направляет нотариусу, удостоверившему доверенность, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую информационную систему нотариата запрос в электронной форме о подтверждении содержания удостоверенного нотариусом документа. Нотариус, получивший такой запрос, незамедлительно не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения, направляет посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую информационную систему нотариата в электронной форме ответ в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае неподтверждения нотариусом подлинности нотариально удостоверенной доверенности уведомление о замене оставляется без рассмотрения.";

б) абзац четвертый считать абзацем пятым;

6) в пункте 3 статьи 368-2:

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"При поступлении уведомления об отказе от смены страховщика, поданного в Пенсионный фонд Российской Федерации через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, в целях проверки подлинности такой доверенности, предъявленной представителем застрахованного лица, Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного рабочего дня с даты получения указанного уведомления направляет нотариусу, удостоверившему доверенность, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую информационную систему нотариата запрос в электронной форме о подтверждении содержания удостоверенного нотариусом документа. Нотариус, получивший такой запрос, незамедлительно не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения, направляет посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую информационную систему нотариата в электронной форме ответ в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае неподтверждения нотариусом подлинности нотариально удостоверенной доверенности уведомление об отказе от смены страховщика оставляется без рассмотрения.";

б) абзац четвертый считать абзацем пятым;

7) дополнить статьей 368-3 следующего содержания:

"Статья 368-3. Порядок подачи застрахованным лицом уведомления о запрете и уведомления об отзыве уведомления о запрете

1. Застрахованное лицо может воспользоваться правом на запрет рассмотрения заявления застрахованного лица о переходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе), поданного любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи указанных заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации застрахованным лицом лично, путем подачи уведомления о запрете в порядке, установленном настоящей статьей.

Застрахованное лицо в случае подачи уведомления о запрете может воспользоваться правом отозвать указанное уведомление путем подачи уведомления об отзыве уведомления о запрете в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Формы уведомления о запрете и уведомления об отзыве уведомления о запрете утверждаются Пенсионным фондом Российской Федерации.

3. Уведомление о запрете и уведомление об отзыве уведомления о запрете подаются застрахованным лицом в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации лично или через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности.

При поступлении уведомления о запрете (уведомления об отзыве уведомления о запрете), поданного в Пенсионный фонд Российской Федерации через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, в целях проверки подлинности такой доверенности, предъявленной представителем застрахованного лица, Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного рабочего дня с даты получения указанного уведомления направляет нотариусу, удостоверившему доверенность, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую информационную систему нотариата запрос в электронной форме о подтверждении содержания удостоверенного нотариусом документа. Нотариус, получивший такой запрос, незамедлительно не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения, направляет посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую информационную систему нотариата в электронной форме ответ в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае неподтверждения нотариусом подлинности нотариально удостоверенной доверенности уведомление о запрете (уведомление об отзыве уведомления о запрете) оставляется без рассмотрения.

Уведомление о запрете и уведомление об отзыве уведомления о запрете, поданные застрахованным лицом лично или через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, регистрируются территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.

4. В случае отсутствия оснований для оставления уведомления о запрете без рассмотрения Пенсионный фонд Российской Федерации в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления такого уведомления в Пенсионный фонд Российской Федерации, вносит в единый реестр застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию запись о запрете рассмотрения Пенсионным фондом Российской Федерации заявления застрахованного лица о переходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе), поданного любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи указанных заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации застрахованным лицом лично (далее - запись о запрете).

В случае отсутствия оснований для оставления уведомления об отзыве уведомления о запрете без рассмотрения Пенсионный фонд Российской Федерации в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления такого уведомления в Пенсионный фонд Российской Федерации, вносит в единый реестр застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию запись об аннулировании записи о запрете.

5. Пенсионный фонд Российской Федерации уведомляет застрахованное лицо о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию при личном обращении застрахованного лица в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, а также путем направления застрахованному лицу уведомления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

6. При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации уведомления о запрете (наличии в едином реестре застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию записи о запрете), ранее поданного и не отозванного застрахованным лицом в порядке, установленном настоящей статьей, в случае подачи застрахованным лицом или его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, заявления о переходе (заявления о досрочном переходе) любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи указанных заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации застрахованным лицом лично, поданное заявление оставляется без рассмотрения.";

8) статью 369 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации уведомления о запрете (наличии в едином реестре застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию записи о запрете), ранее поданного и не отозванного застрахованным лицом в порядке, установленном статьей 368-3 настоящего Федерального закона, в случае подачи застрахованным лицом заявления о переходе (заявления о досрочном переходе) в фонд любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи указанных заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации застрахованным лицом лично, поданное заявление оставляется без рассмотрения.";

9) статью 3610 дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации уведомления о запрете (наличии в едином реестре застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию записи о запрете), ранее поданного и не отозванного застрахованным лицом в порядке, установленном статьей 368-3 настоящего Федерального закона, в случае подачи застрахованным лицом заявления о переходе (заявления о досрочном переходе) в Пенсионный фонд Российской Федерации любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи указанных заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации застрахованным лицом лично, поданное заявление оставляется без рассмотрения.";

10) в статье 3611:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Застрахованное лицо имеет право подать уведомление о запрете в порядке, установленном статьей 368-3 настоящего Федерального закона.";

б) в пункте 3:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"При поступлении заявления застрахованного лица о переходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе) из фонда в фонд, поданного в Пенсионный фонд Российской Федерации через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, в целях проверки подлинности такой доверенности, предъявленной представителем застрахованного лица, Пенсионный фонд Российской Федерации в течение одного рабочего дня с даты получения указанного заявления направляет нотариусу, удостоверившему доверенность, посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую информационную систему нотариата запрос в электронной форме о подтверждении содержания удостоверенного нотариусом документа. Нотариус, получивший такой запрос, незамедлительно не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения, направляет посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия через единую информационную систему нотариата в электронной форме ответ в Пенсионный фонд Российской Федерации. В случае неподтверждения нотариусом подлинности нотариально удостоверенной доверенности заявление застрахованного лица о переходе (заявление застрахованного лица о досрочном переходе) из фонда в фонд оставляется без рассмотрения.";

абзац четвертый считать абзацем пятым;

в) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. При наличии в Пенсионном фонде Российской Федерации уведомления о запрете (наличии в едином реестре застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию записи о запрете), ранее поданного и не отозванного застрахованным лицом в порядке, установленном статьей 368-3 настоящего Федерального закона, в случае подачи застрахованным лицом или его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, заявления о переходе (заявления о досрочном переходе) из фонда в фонд любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи указанных заявлений в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации застрахованным лицом лично, поданное заявление оставляется без рассмотрения.";

1) пункт 1 статьи 3627 дополнить абзацем следующего содержания:

"привлекать посредников (в том числе агентов, поверенных) для заключения ими от имени фонда договоров об обязательном пенсионном страховании.".

Статья 2

Часть шестую статьи 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 41, ст. 5531; 2013, N 51, ст. 6699; 2015, N 13, ст. 1811; 2016, N 1, ст. 11; 2018, N 53, ст. 8454; 2019, N 52, ст. 7798) изложить в следующей редакции:

"Установление личности (идентификация) гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия удаленно, осуществляется одним из следующих способов:

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи обратившегося лица;

с использованием в соответствии со статьей 141 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы.".

Президент Российской Федерации В. Путин