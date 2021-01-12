Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 502-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2002, N 22, ст. 2026; 2004, N 30, ст. 3088; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 50, ст. 6597; 2011, N 1, ст. 40; N 49, ст. 7057; 2012, N 50, ст. 6966; 2014, N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; 2016, N 27, ст. 4183; 2018, N 27, ст. 3947; N 49, ст. 7497, 7513; 2020, N 14, ст. 2016) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) абзац первый подпункта 2 пункта 1 после слова "адвокаты" дополнить словами "(за исключением адвокатов, являющихся получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" и не вступивших добровольно в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию или прекративших такие правоотношения в соответствии со статьей 29 настоящего Федерального закона)";

б) в пункте 2 слова "5 и 6" заменить цифрами "5 - 7";

2) абзац третий пункта 1 статьи 7 дополнить словами ", а также адвокатов, являющихся получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" и не вступивших добровольно в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию или прекративших такие правоотношения в соответствии со статьей 29 настоящего Федерального закона";

3) в статье 29:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) физические лица из числа адвокатов, являющихся получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за себя.";

б) в пункте 3 слова "1, 2, 3, 5 и 6" заменить цифрами "1 - 3, 5 - 7";

в) в пункте 5:

в абзаце первом слова "5 и 6" заменить цифрами "5 - 7";

в абзаце третьем слова "5 и 6" заменить цифрами "5 - 7";

в абзаце пятом слова "5 и 6" заменить цифрами "5 - 7";

в абзаце восьмом слова "5 и 6" заменить цифрами "5 - 7";

в абзаце девятом слова "в подпункте 6" заменить словами "в подпунктах 6 и 7".

Президент Российской Федерации В. Путин