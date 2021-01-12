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12 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 504-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"

Дата подписания 30 декабря 2020 г.
Опубликован 12 января 2021 г.
Вступает в силу 1 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 13 Федерального закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 8, ст. 721; 2020, N 31, ст. 5062) следующие изменения:

1) части 2 - 5 изложить в следующей редакции:

"2. Меры государственного воздействия на уровень цен табачной продукции, в отношении которой предусмотрено установление максимальных розничных цен, осуществляются посредством установления единой минимальной цены табачной продукции. Единая минимальная цена табачной продукции представляет собой цену, ниже которой не могут быть установлены максимальные розничные цены табачной продукции, определяемые в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента по следующей формуле:

ЕМЦТП = 0,02 х СА х (1 + СНДС) х 1,4, где

СА - минимальное значение ставки акциза в рублях за 1000 штук в отношении сигарет и папирос, установленное Налоговым кодексом Российской Федерации на соответствующий период;

СНДС - ставка налога на добавленную стоимость, установленная Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. Единая минимальная цена табачной продукции применяется с даты применения ставки акциза на табачную продукцию, которая установлена Налоговым кодексом Российской Федерации и на основании минимального значения которой единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается и подлежит опубликованию не позднее тридцати дней до даты применения новых ставок акциза на табачную продукцию. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая производство и оборот табачной продукции, рассчитывает значение единой минимальной цены (в целых рублях с округлением в большую сторону) по формуле, установленной частью 3 настоящей статьи, и осуществляет официальную публикацию значения единой минимальной цены табачной продукции в соответствии с требованиями, установленными настоящей частью.

5. Реализация табачной продукции потребителям осуществляется по максимальным розничным ценам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Реализация табачной продукции потребителям по максимальным розничным ценам, установленным ниже действующей единой минимальной цены табачной продукции, запрещается, за исключением случаев, установленных частью 6 настоящей статьи.";

2) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Реализация потребителям ранее произведенной или ввезенной табачной продукции с максимальными розничными ценами, установленными на уровне ниже единой минимальной цены табачной продукции, действующей на момент реализации указанной продукции, но не ниже единой минимальной цены табачной продукции, действовавшей в период, непосредственно предшествующий дате применения новой единой минимальной цены табачной продукции, допускается в течение трех месяцев с даты применения новой единой минимальной цены табачной продукции.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

2. В целях применения настоящего Федерального закона с 1 апреля 2021 года применяется единая минимальная цена табачной продукции, рассчитанная на основании минимального значения ставки акциза на табачную продукцию, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации с 1 января 2021 года.

3. Табачная продукция, произведенная или ввезенная на территорию Российской Федерации до 1 апреля 2021 года, с указанной на потребительской упаковке (пачке) табачной продукции максимальной розничной ценой ниже установленной единой минимальной цены табачной продукции может быть реализована до 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин