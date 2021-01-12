Мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. По данным газеты The Daily Telegraph, с 6 января мессенджер загрузили около 545 тысяч раз - в три раза больше, чем неделей ранее.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков полагает, что росту Telegram в США поспособствовали сразу несколько факторов: "Первая причина - это блокировка Трампа во всех крупных американских соцсетях, - говорит он. - Пользователи пошли искать альтернативу. Первой стала соцсеть Parler. Но ее удалили из-за Трампа из всех магазинов приложений, а хостер выключил им сервера. Это убило сервис. Прошел слух, что Трамп в Telegram - там появился его канал. Но никто не знает, его ли это канал на самом деле. Однако там дублировались его публикации из Twitter".

Вторая причина - это новая политика пользовательского соглашения WhatsApp. "Она очень огорчила пользователей в США, где очень трепетно относятся к вопросам конфиденциальности. В результате они стали искать альтернативу. И ею стал Signal, который порекомендовал Илон Маск, и Telegram, куда стали приглашать сторонники Трампа своих друзей. А те, после истории с WhatsApp, своих друзей", - считает эксперт.

По мнению Зыкова, все эти факторы подняли Telegram на второе место в списке самых популярных приложений. Как сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, только за последние 72 часа к Telegram присоединились 25 млн новых пользователей. "Американским пользователям понравился удобный и дружелюбный мессенджер, и я уверен, что они захотят им пользоваться и дальше", - заключает специалист.

Но популярность Telegram в США может сослужить мессенджеру плохую службу. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что Telegram могут заблокировать вслед за Parler, куда ушли большинство сторонников президента США Дональда Трампа. "В США мы видим пример того, как ИТ-компании цензурируют сторонников определенных политических сил. Если так продолжится и дальше, Telegram может повторить судьбу Parler", - полагает он.

Эксперты считают, что росту Telegram в США поспособствовали сразу несколько факторов - блокировка соцсети Parler и изменение пользовательского соглашения в WhatsApp

Однако Дуров в своем Telegram-канале заявил, что готов к такому исходу событий, и команда мессенджера разрабатывает веб-версию для "яблочного" браузера Safari, которая будет работать не хуже привычного всем мобильного приложения. По его мнению, дуополия Apple и Google - большая проблема. Дуров считает, Apple "большим злом", так как компания может регулировать приложения, которые пользователи устанавливают на iPhone и iPad через App Store. "В то же время на Android вы можете скачать автономное приложение с других источников, - пишет Дуров. - Что касается iOS, то мы работаем над многофункциональным веб-приложением, которое будет работать в Safari почти так же быстро, как и родное приложение".

На фоне блокировок аккаунтов Дональда Трампа капитализация Facebook снизилась на 41 млрд долл., а Twitter - на 3 млрд долл.