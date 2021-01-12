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12 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 535-ФЗ "О внесении изменения в статью 46 Федерального закона "О связи"

Дата подписания 30 декабря 2020 г.
Опубликован 12 января 2021 г.
Вступает в силу 1 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о связи

Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 7, ст. 705; N 31, ст. 4190; 2012, N 31, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 48, ст. 6162; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4383; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4213; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557; 2018, N 53, ст. 8453, 8455; 2019, N 18, ст. 2214; N 23, ст. 2914) изменение, дополнив ее пунктом 12 следующего содержания:

"12. Оператор связи, оказывающий услуги связи для целей кабельного телевизионного вещания, обязан предоставить федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, и радиочастотной службе доступ к своей сети связи для целей установки в ней технических средств контроля за соблюдением редакциями телеканалов (телепрограмм) и вещателями телеканалов, транслируемых в сети связи указанного оператора связи, законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации. Порядок установки федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, и радиочастотной службой указанных технических средств контроля утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин