Трамп подписал указ об использовании атомных реакторов в космосе и обороне

Указ о применении ядерных реакторов малой мощности в оборонной и космической сферах был подписан 12 января действующим президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно этому документу, Минобороны США должно разработать и продемонстрировать реактор небольшой мощности, который можно будет использовать для различных задач. Как отмечает Белый дом в сообщении, "Министерство обороны разработает и осуществит план демонстрации на военном объекте внутри страны энергетической гибкости и эффективности с точки зрения издержек атомных реакторов малой мощности, а также проведет испытание мобильного атомного реактора малой мощности, который впервые за последние полвека будет задействован не для приведения в движение кораблей, а для иной задачи".

До сих пор атомные реакторы использовались американскими военными на подводных лодках и авианосцах. Однако теперь США планируют использовать их при исследовании Луны, Марса и других космических тел, а также для дальнего космоса.