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12.01.2021 22:57
Рубрика: В мире

Трамп подписал указ об использовании атомных реакторов в космосе и обороне

Текст: Константин Волков

Указ о применении ядерных реакторов малой мощности в оборонной и космической сферах был подписан 12 января действующим президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Фото: iStock
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Согласно этому документу, Минобороны США должно разработать и продемонстрировать реактор небольшой мощности, который можно будет использовать для различных задач. Как отмечает Белый дом в сообщении, "Министерство обороны разработает и осуществит план демонстрации на военном объекте внутри страны энергетической гибкости и эффективности с точки зрения издержек атомных реакторов малой мощности, а также проведет испытание мобильного атомного реактора малой мощности, который впервые за последние полвека будет задействован не для приведения в движение кораблей, а для иной задачи".

До сих пор атомные реакторы использовались американскими военными на подводных лодках и авианосцах. Однако теперь США планируют использовать их при исследовании Луны, Марса и других космических тел, а также для дальнего космоса.

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