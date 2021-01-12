Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне для безопасности на инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что в округе Колумбия, где расположена столица страны, действует чрезвычайная ситуация и распорядился направить в Вашингтон дополнительную федеральную помощь с целью обеспечить порядок во время инаугурации нового президента Джозефа Байдена, которая запланирована на 20 января. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Этот шаг должен помочь министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям скоординировать действия, чтобы облегчить трудности, которые испытывает население округа Колумбия в связи с режимом ЧС. Также ведомствам после распоряжения Трампа станет легче предоставлять необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.

Ранее власти округа Колумбия уже ввели режим чрезвычайной ситуации в рамках своих полномочий. Из-за пандемии коронавируса инаугурация пройдет с соблюдением норм социального дистанцирования и без парада.