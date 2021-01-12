Новости

В Тюменской области вахтовики застряли на трассе из-за поломки автобуса 10:48
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне для безопасности на инаугурации Байдена 10:45
Спасенного из-под лавины в Норильске подростка перевели из реанимации 10:43
Ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса 10:35
В Подмосковье сняли часть ограничений по коронавирусу 10:28
В России перестанут использовать не подлежащую переработке упаковку 10:23
В Москве застроят три бывших промзоны 10:15
В "Геликон-Опере" могут открыть пункт вакцинации от коронавируса 10:08
Tesla ищет стилиста для электромобилей в Китае 10:00
Британский спортсмен призвал перенести Олимпиаду в Токио на 2024 год 09:47
Опрос: Шведы не верят в способность своей армии защитить страну 09:47
В Москве ударили электрошокером пассажира такси 09:46
В шести районах Тувы из-за землетрясения в Монголии ввели режим ЧС 09:28
Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником 09:23
В небе над Камчаткой взорвался метеорит 09:18
На заснеженной трассе во Владивостоке столкнулись 11 автомобилей 09:03
Названа причина гибели людей при пожаре в Екатеринбурге 09:00
Власти Японии объявят режим ЧС еще в трех регионах страны 08:50
Из казино в Южной Корее таинственно исчезли более 13 млн долларов 08:22
Гинцбург высказался за создание в России Института сывороток 08:10
Следователи изучат запись переговоров с упавшим в Индонезии Boeing 737 07:57
В Малайзии введут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса 07:02
Врач объяснил, от чего зависит длительность течения COVID-19 06:53
В Бурятии ощутили подземные толчки из-за землетрясения в Монголии 06:17
США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена 06:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 10:45
Рубрика: В мире

Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне для безопасности на инаугурации Байдена

Текст: Константин Волков
Фото: Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Al Drago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что в округе Колумбия, где расположена столица страны, действует чрезвычайная ситуация и распорядился направить в Вашингтон дополнительную федеральную помощь с целью обеспечить порядок во время инаугурации нового президента Джозефа Байдена, которая запланирована на 20 января. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Фото: AP Photo/Sue Ogrocki
Госдеп опубликовал сообщение, что Трамп больше не президент США

Этот шаг должен помочь министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям скоординировать действия, чтобы облегчить трудности, которые испытывает население округа Колумбия в связи с режимом ЧС. Также ведомствам после распоряжения Трампа станет легче предоставлять необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.

Ранее власти округа Колумбия уже ввели режим чрезвычайной ситуации в рамках своих полномочий. Из-за пандемии коронавируса инаугурация пройдет с соблюдением норм социального дистанцирования и без парада.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

В Подмосковье сняли часть ограничений по коронавирусу
"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Telegram стал вторым приложением по популярности в США
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
В ВОЗ назвали сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19
Восторжествовала ли в США демократия после событий на Капитолии
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"