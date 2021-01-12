Третий министр покинет кабинет Дональда Трампа

Американские СМИ пишут об уходе в отставку Чеда Вулфа, и. о. министра внутренней безопасности. Со ссылкой на его письмо коллегам об этом сообщили телеканалы NBC News и ABC News. По их данным, понедельник, 11 января, будет последним рабочим днем Вулфа.

Он станет третьим министром, который покинет кабинет Дональда Трампа со времени событий прошлой недели в Вашингтоне. Ранее ушли в отставку министр транспорта Элейн Чао и министр образования Бетси Девос, пишет РИА Новости.

Министерство внутренней безопасности США координирует деятельность ряда правоохранительных и силовых органов, включая Береговую охрану, службу иммиграционно-таможенной полиции, службу гражданства и иммиграции, управления по борьбе с наркотиками и незаконным оружием, управления по инфраструктуре и кибербезопасности.