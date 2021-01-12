Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 50З-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона "О специальной оценке условий труда"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6991; 2016, N 18, ст. 2512; 2019, N 52, ст. 7769) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 8 дополнить предложением следующего содержания: "На рабочих местах, указанных в части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в отношении которых действует декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, повторное проведение специальной оценки условий труда не требуется до наступления обстоятельств, установленных частью 5 статьи 11 настоящего Федерального закона.";

2) в статье 11:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда является бессрочной в случае сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте.";

б) в части 5 слова "в период действия декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда" исключить, слова "данная декларация" заменить словами "декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда";

в) часть 7 признать утратившей силу.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения части 4 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (в редакции настоящего Федерального закона) также применяются в отношении действующих деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, внесенных в реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Президент Российской Федерации В. Путин