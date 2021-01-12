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12.01.2021 20:30
Рубрика: Власть

Код новых знаний

В 2021 году цифровым компетенциям обучат тысячи чиновников
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
До конца 2024 года более 50 тысяч госслужащих пройдут обучение навыкам цифровой трансформации в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". В этом году обучение по программам Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС пройдут более 12 тысяч чиновников, большая часть из которых будет из регионов (75%).
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Новый куратор проекта "Кадры для цифровой экономики" - минцифры - предложило установить показатели эффективности в зависимости от региональных особенностей. Самые высокие показатели по количеству госслужащих, которые должны пройти "цифровое обучение", у Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей, Краснодарского края. Это мотивирует регионы повышать "цифровую грамотность" работников местных органов власти.

Кроме того, к 2024 году удвоится количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах до 120 тысяч (в 2020 году на бюджетные отделения поступило 60 тыс. человек). При этом подготовка ИТ-специалистов будет адаптирована под запросы бизнеса.

Власть Работа власти Общество Образование Экономика Правительство Минцифры

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