В 2021 году цифровым компетенциям обучат тысячи чиновников

До конца 2024 года более 50 тысяч госслужащих пройдут обучение навыкам цифровой трансформации в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". В этом году обучение по программам Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС пройдут более 12 тысяч чиновников, большая часть из которых будет из регионов (75%).

Новый куратор проекта "Кадры для цифровой экономики" - минцифры - предложило установить показатели эффективности в зависимости от региональных особенностей. Самые высокие показатели по количеству госслужащих, которые должны пройти "цифровое обучение", у Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей, Краснодарского края. Это мотивирует регионы повышать "цифровую грамотность" работников местных органов власти.

Кроме того, к 2024 году удвоится количество бюджетных мест по ИТ-специальностям в вузах до 120 тысяч (в 2020 году на бюджетные отделения поступило 60 тыс. человек). При этом подготовка ИТ-специалистов будет адаптирована под запросы бизнеса.