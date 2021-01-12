В 2021 году рынок онлайн-образования в России продолжит взрывной рост

Многомиллиардные сделки и инвестиции, кратное увеличение аудитории, старт масштабных государственных проектов - 2020 год запомнился для российской EdTech-индустрии ростом на 30-35% по сравнению с "доковидным" периодом. В 2021 году аналитики также предсказывают высокие темпы роста - на уровне 20-25%.

Школьникам будут доступны цифровые конспекты по всем предметам с 1-го по 11-й класс. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Когда мы говорим о российском рынке образовательных онлайн-сервисов, то нужно понимать: речь в первую очередь идет о контенте. Это разные курсы и обучающие программы, интерактивные задачники, уроки и лекции, - рассказала "РГ" директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. - Мы увидели настоящую историю EdTech-успеха. Обострилась конкуренция, повысилось качество, появилось много новинок, причем на всех уровнях: школьном, вузовском, дополнительном онлайн-образовании. Но что касается коммуникационных платформ, то тут, по сути, все мы в 2020 году зависели от западных технологических решений: начиная от WhatsApp и других мессенджеров, заканчивая ZOOM и MS.Teams".

Классы - в "Сферум"

В декабре 2020 года "Ростелеком" и Mail.ru Group объявили, что разрабатывают платформу "Сферум" для обучения и коммуникаций школьников, учителей, родителей на базе технологий "ВКонтакте". Эта работа ведется в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда". Ее ключевой функционал - отечественная система видео-конференц-связи: на первом этапе для одного видеозвонка будет доступно до 100 участников. Каждый из собеседников сможет включить демонстрацию экрана или виртуально "поднять руку". Регистрация будет доступна через учетную запись VK Connect или через портал госуслуг. Также среди функций - чаты для учебы и общения, сообщества школ и классов. Школа или преподаватель смогут создать свое закрытое сообщество и пригласить в него родителей и учеников.

Сервис будет доступен на компьютерах, ноутбуках, планшетах и через мобильное приложение. Он будет интегрирован с платформой "Моя школа" от минпросвещения, которая также сейчас создается. Как сообщили "РГ" в Mail.ru Group, эта интеграция обеспечит доступ к верифицированным учебным материалам для учителей, школьников и их родителей.

Что важно? В декабре 2020 года также вышло распоряжение правительства РФ о выделении из резервного фонда 1 млрд рублей на обеспечение школ современным контентом в рамках "Цифровой образовательной среды". Министерство будет контролировать их целевое и эффективное использование. Доклад об этом ведомство представит в правительство до 1 февраля 2021 года. "На эти деньги будут приобретены цифровые конспекты по всем общеобразовательным предметам с 1 по 11-й класс, а также интерактивные обучающие материалы. Среди них - различные игры, тесты, виртуальные лаборатории, мультимедийные карты, хрестоматии, архивные и исторические документы. Это поможет сделать обучение интересным и увлекательным, а главное - будет отвечать запросам современных школьников", - говорится на сайте правительства.

Звонок на онлайн-урок

Пока государственные платформы только разворачиваются, частный сектор показывает взрывной рост. По оценке директора по бизнес-развитию школы Skyeng Александра Ларьяновского, за пандемию российский рынок онлайн-образования вырос почти в два раза. В школьном сегменте крупные игроки показали рост +100%. К примеру, в апреле компания вместе с крупнейшим издательством учебников запустила интерактивную онлайн-рабочую тетрадь Skysmart с возможностью автоматической проверки домашних заданий по разным предметам. За 8 месяцев аудитория сервиса выросла с нуля до 180 тысяч учителей и 5 млн школьников, выполнивших уже более 24 млн домашних заданий. "Заглядывая в 2021, мы оцениваем сегмент дополнительного школьного образования (как онлайн, так и офлайн), в примерно 150-160 млрд рублей, ожидаем прирост в 10%", - говорит Ларьяновский.

В "Яндекс.Учебнике" за последний год отучились 1,9 млн школьников, аудитория "Фоксфорда" - более 6 млн пользователей. А платформой "Учи.ру" пользуется уже более 8 млн школьников и свыше 350 000 педагогов.

По сути, все подобные сервисы предлагают удобный интерактивный контент. Но бизнес-модель многих устроена так, что часть заданий и курсов имеют ограниченный доступ. Например, некоторые участники рынка предлагают бесплатные занятия только днем, до 16.00. Учителя ими активно пользуются на уроках. Если ребенок хочет заниматься вечером дома, есть набор бесплатных заданий. Но для углубленного изучения родителям придется купить подписку.

Смотри на цифры

В декабре 2020 года одной из самых громких новостей на рынке стала покупка Mail.ru Group 25-процентной доли в "Учи.ру" за 3,75 млрд рублей. Уровень выручки платформы - около 3 млрд руб., это почти втрое больше, чем в 2019 году.

По оценкам Smart Ranking и TalentTech, в 2020 году 50 топовых российских EdTech-компаний должны были показать суммарную выручку более чем в 25 млрд рублей. А в целом российский рынок онлайн-обучения в 2020 году оценивался потенциально на уровне 60 млрд. Высокий рост показывают компании, которые обучают современным профессиям SkillBox, GeekBrains, "Нетология", "Яндекс.Практикум" и другие, иностранным языкам - Skyeng, Puzzle English, Lingualeo, школьный сегмент - "Учи.ру", "Фоксфорд", "ЯКласс", InternetUrok и т.д.

"Первоначальный прогноз роста рынка онлайн-образования по России оценивался в 15-20% в год. Но COVID-19 ускорил этот процесс. По итогам 2020 года рост был около 30-35% в сравнении с доковидным периодом. Но это "общая температура по больнице": а некоторые отдельные ниши выросли кратно, - рассказал "РГ" генеральный директор "Нетология-групп" Максим Спиридонов. - Но нужно говорить не об объеме рынка в целом, а о его качестве. Ожидается активный рост в сфере школьного дополнительного и общего среднего образования (то есть замены обычной школы), высшего, средне-специального образования - эти направления будут гораздо активнее идти в коммерческий сегмент в 2021 году, и по ним рост может составить 30-40%. Ожидается появление большого количества партнерств между вузами и участниками EdTech-рынка. В 2021 году рост может составить 20-25% в целом по всей индустрии".

По словам генерального директора Maximum Education Михаила Мягкова, рынок дополнительного образования школьников еще до пандемии оценивался в 140 млрд рублей, но на онлайн приходилось лишь 10-20%. Основные средства уходили в руки частных репетиторов. "Пандемия уже изменила ситуацию - мы видим драматичный приток новых пользователей, думаю, что в ближайшие 3-5 лет доля онлайн достигнет 50% от общего объема рынка дополнительного образования школьников, - считает Михаил Мягков. - По оценке ООН, более 1,5 млрд учащихся по всему миру столкнулись со сложностями в образовательном процессе. И школьники, и родители, и учителя попробовали "дистанционное образование" на вкус и послевкусие от этого опыта у всех разное".

Рынок дополнительного образования школьников еще до пандемии оценивался в 140 млрд рублей, но на онлайн приходилось лишь 10-20%

Среди трендов 2021 года эксперт называет рост сегмента мобильного обучения, более глубокое внедрение технологий искусственного интеллекта для персонализации обучения и формата blended learning, когда часть программы проходит в онлайн, а часть - в офлайн. Кроме того, в ближайшие несколько лет российскому рынку стоит ждать новые "образовательные" IPO.

"Интуитивно мы видим, что сегмент основного школьного образования вырастет не менее чем на 50% за счет ускорения все еще невысокого проникновения онлайна, - считает исполнительный директор онлайн-школы "Фоксфорд" Андрей Сизов. - В меньшей степени ожидаем рост в сегменте дополнительного школьного образования".

Аналитики Skyeng также отмечают, что доля онлайна на российском образовательном рынке традиционно была довольно маленькой - до 10% по сравнению с офлайном. И невероятный рост последнего года во многом обусловлен именно эффектом "низкой базы". Кроме того, "ковидный" взрывной рост к 2022 году может замедлиться, так как появятся разочарованные в онлайн-формате, и те, кто будет сокращать свои расходы на образование. Но в целом сектор дополнительного профессионального образования будет расти в два раза быстрее остальных. Такую динамику он показывает, начиная с 2019 года.