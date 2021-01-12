В Берлине проходят переговоры советников лидеров "Нормандской четверки"

В Берлине 12 января проходит очередной раунд переговоров политических советников лидеров "Нормандской четверки", заявило журналистам посольство РФ в Германии.

Переговоры проходят в ведомстве федерального канцлера. Россию на встрече представляет заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. На встрече обсуждается реализация итогов саммита "Нормандской четверки" в Париже в 2019 году. Речь идет о политическом урегулировании конфликта на Украине.

В состав "Нормандской четверки" входят Германия, Россия, Франция, Украина.