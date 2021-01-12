В Болгарии в преддверии выборов выявили более полумиллиона "мертвых душ"

В ходе консультаций с президентом Болгарии Руменом Радевым лидер партии "Атака" Волен Сидеров указал на наличие в республике, население которой составляет менее 7 миллионов человек, почти 600 тысяч "мертвых душ". Глава политсилы обратил внимание на расхождение данных о количестве имеющих право голоса болгар, предоставленных Национальным статистическим институтом, с одной стороны, и ЦИК, с другой.

"Разница составляет 585 482 голосов. То есть, получается, что ЦИК говорит о наличии почти на 600 тысяч голосов больше реально существующих", - подчеркнул политик, которого цитирует сайт телеканала BTV.

Председатель "Атаки" также усомнился в прозрачности предстоящих выборов и призвал президента стать гарантом честного голосования. Сидеров заявил о необходимости решить данную проблему в кратчайшие сроки для обеспечения честных парламентских выборов, намеченных на конец марта текущего года.

Ранее Радев и сам выражал обеспокоенность из-за готовящихся фальсификаций. По его мнению, их инициатором станет, в первую очередь, правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), против управления которой население республики уже полгода организует митинги. В этой связи председатель парламента Цвета Караянчева, представительница ГЕРБ, сравнила Радева с главой США Дональдом Трампом на том основании, что оба лидера подвергают сомнению объективность процедуры выборов.