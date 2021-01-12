В Испанию пришли самые сильные за последние 20 лет морозы

Минувшая ночь в Испании оказалась самой холодной как минимум с 2001 года. Об этом рассказал официальный представитель государственного метеорологического агентства Рубен дель Кампо.

По данным ведомства, в ряде регионов температура упала до -20 градусов Цельсия, а рекорд был поставлен в местечке Бельо в регионе Арагон, там столбики термометров опустились до отметки в 25,4 градуса ниже нуля. На втором месте в этом рейтинге метеорологов городок Молина (-25,2 градуса), на третьем - Санта-Эулалия-дель-Кампо (-23). Оба городка находятся в той же автономии, что и сегодняшний рекордсмен.

В 11 провинциях, расположенных в центре Испании, объявлен третий - максимальный - уровень опасности в связи с пришедшими морозами (ниже -16 градусов). Подобные предупреждения выпускаются крайне редко, обычно в Испании тревогу объявляют летом из-за аномальной жары. До сих пор из-за морозов красный уровень опасности вводили лишь 4 раза, впрочем, эта система была запущена только в 2006 году.

В Мадриде столбики термометров опустили до невероятных -10 градусов. Подобное в испанской столице происходит крайне редко. В связи с морозами власти города отменили занятия в школах до 18 января.

Причиной столь резкого снижения температур эксперты называют снежную бурю "Филомена" и пришедший за ней антициклон. Снег, покрывший большую часть Испании, практически не поглощает солнечное тепло, что приводит к охлаждению земли и, соответственно, воздуха над ней.