Министерство здравоохранения Израиля с 17 января приступает к массовой выдаче "зеленых паспортов" тем, кто прошел антиковидную вакцинацию. Такие документы, своего рода "сертификаты безопасности", будут выдавать всем желающим после получения второй дозы вакцины на отрезок времени не менее шести месяцев с возможным продлением. Однако срок такого продления пока не установлен. Он будет зависеть от эффективности вакцины. Первоначально предполагалось выдавать поэтапно два документа: через неделю после двух прививок "сертификат вакцинации", в котором указывались бы тип вакцины, дата и место прививки, и только потом в случае отсутствия побочных эффектов - "зеленый паспорт". Но на данном этапе темп вакцинации в еврейском государстве превысил даже самые смелые ожидания. Поэтому правительство отменило дробление выдачи двух послепрививочных свидетельств, оставив в силе только "зеленый паспорт". Израильская русскоязычная интернет-газета "Вести" сравнивает "зеленый паспорт" с "клубной картой", которая "даже в условиях эпидемии предоставляет возможности части граждан вернуться к нормальной жизни, а экономике - обрести второе дыхание".

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн (к слову, уроженец СССР) и координатор борьбы с коронавирусом профессор Нахман Аш, военный врач в звании бригадного генерала, призвали депутатов кнессета содействовать быстрейшему продвижению программы "Зеленый паспорт" прежде всего для того, чтобы стимулировать население активно прививаться от коронавируса. Обладателя "сертификата безопасности" освободят от необходимости соблюдать карантин при контакте с носителем вируса, он получит возможность посещать спортивные мероприятия, учреждения культуры, летать на самолетах. Иначе говоря, вести жизнь, похожую на ту, которая была до "эпохи коронавируса".

Примечательно, что "зеленые паспорта", выдача которых будет осуществляться без предварительной записи, "автоматически" в больничных кассах и через интернет, смогут получить и переболевшие COVID-19. А на срок в 72 часа обладателями этих документов станут и те, кто не сделал прививку, но прошел тест на ковид, получив при этом отрицательный результат. Мобильное приложение позволит приобрести "сертификат безопасности" и на английском языке, что особенно важно для выезжающих за границу. Причем этот документ, который будет существовать также в электронном виде, можно будет предъявлять на экране мобильного телефона.

Юлий Эдельштейн полагает, что к осени "зелеными паспортами" будут обладать большинство израильтян. Вместе с тем минздрав обращает внимание, что "зеленый паспорт" не освобождает его обладателя от соблюдения общих карантинных мер. Так что масочный режим, который пока снимать не планируется, придется соблюдать всем. Именно этот факт в определенном смысле уравнивает наделенных "сертификатами безопасности" граждан с теми, кто по разным причинам такие паспорта не получит.

Взгляд из Франции

Еще в середине декабря французское правительство представило законопроект, где были прописаны меры при возникновении чрезвычайного положения в здравоохранении. В нем, в частности, речь шла об возможном ограничении доступа к ряду общественных мест, включая транспорт, тем гражданам, у которых нет свидетельств об отрицательном ПЦР-тесте или же сертификатов о соответствующей вакцинации. Многие французы посчитали, что тем самым власти намерены в некоей завуалированной форме проторить по примеру Израиля дорожку для введения "зеленых паспортов". Правозащитники и политики, как с левого, так и правого флангов, обрушились на правительство с резкой критикой, обвинив его в намерении расколоть общество на тех, кто привился от ковида, и тех, кто отказался от прививок по целому ряду причин.. "Непривитые французы не должны оказаться в положении людей второго сорта", - заявила лидер Национального объединения Марин Ле Пен. итоге правительство пошло на попятную и перенесло запланированное на январь обсуждение законопроекта в парламенте до лучших времен. Когда на днях министра транспорта Жана-Батиста Джеббари расспрашивали о " прививочных паспортах" на авиалиниях, он, сделав акцент на важности вакцинации в целом, заявил, что не надо "делить людей на категории".

Подготовил Вячеслав Прокофьев, Париж