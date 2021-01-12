В Малайзии введут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Король Малайзии объявил о введении чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дворца.

Уточняется, что действие режима завершится первого августа или раньше. Это будет напрямую зависеть от развития ситуации с заболеваемостью. Новый режим затронет политическую жизнь страны. В частности, приостанавливается деятельность парламента, большинство вопросов принимается правительством самостоятельно. Кроме того, в это время не могут проводиться выборы, пишет ТАСС.

С начала пандемии в стране было выявлено более 138 тысяч заболевших, из которых 555 человек умерли. Среднесуточный рост числа случаев инфицирования в Малайзии не опускается ниже двух тысяч.