Новости

В Малайзии введут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса 07:02
Врач объяснил, от чего зависит длительность течения COVID-19 06:53
В Екатеринбурге возбудили дело по факту гибели на пожаре восьми человек 06:28
США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена 06:11
Пожар в жилом доме Екатеринбурга унес жизни восьми человек 06:04
Число погибших из-за снегопадов в Японии возросло до 10 человек 05:34
Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни 05:10
В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий 04:57
В Иркутской области проверят жилье и соцобъекты после землетрясения 04:52
Число заразившихся горилл в зоопарке США возросло до восьми 04:37
Госдеп опубликовал сообщение, что Трамп больше не президент США 04:32
ФБР предупредило о вооруженных протестах перед инаугурацией 04:15
Избиратели-республиканцы заявили, что Трамп защищает демократию 03:28
Президент Португалии заразился коронавирусом 03:22
Вильфанд: Центр европейской части России просто посинеет от холода 02:57
В озере на севере Монголии произошло сильное землетрясение 02:54
Голландские власти изъяли бутерброды с ветчиной у британских водителей 02:43
В ВОЗ назвали сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19 02:25
Две гориллы в зоопарке США заразились коронавирусом 02:15
Третий министр покинет кабинет Дональда Трампа 01:53
На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение 01:18
Источник: ЦСКА намерен купить полузащитника "Ниццы" Данило 01:11
Биткоин обрушился после рекордного взлета 00:37
"Академик Черский" ушел с места достройки "Северного потока-2" 00:29
В России появится стандарт "Цифровой школы" 11.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 07:02
Рубрика: В мире

В Малайзии введут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Король Малайзии объявил о введении чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дворца.

Фото: Tom Fox/The Dallas Morning News via AP
В ВОЗ назвали сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19

Уточняется, что действие режима завершится первого августа или раньше. Это будет напрямую зависеть от развития ситуации с заболеваемостью. Новый режим затронет политическую жизнь страны. В частности, приостанавливается деятельность парламента, большинство вопросов принимается правительством самостоятельно. Кроме того, в это время не могут проводиться выборы, пишет ТАСС.

С начала пандемии в стране было выявлено более 138 тысяч заболевших, из которых 555 человек умерли. Среднесуточный рост числа случаев инфицирования в Малайзии не опускается ниже двух тысяч.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена
В ВОЗ назвали сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19
Восторжествовала ли в США демократия после событий на Капитолии
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"