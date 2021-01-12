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12.01.2021 14:06
Рубрика: В мире

В Минске призвали Киев не политизировать поставки электроэнергии

Текст: Юрий Сизов

 С призывом "не политизировать поставки электроэнергии на Украину" выступило во вторник Министерство энергетики Беларуси, комментируя появившуюся информацию в украинских СМИ о якобы возникшей в этой связи угрозе для топливно-энергетического комплекса страны.

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 Вопрос торговли электрической энергией с Украиной, по утверждению белорусской стороны, информирует БЕЛТА, лежит в коммерческой плоскости. И его необходимо "рассматривать исключительно в рамках взаимодействия субъектов хозяйствования, не более того". Попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею "угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины" выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям", - считают в отраслевом ведомстве.

 В Минэнерго РБ пояснили, что прекращение действия ранее принятого в Киеве запрета на импорт белорусской электроэнергии, а также интерес субъектов электроэнергетического рынка соседней страны к сотрудничеству с "Белэнерго" позволили возобновить этот коммерческий проект. Однако его объемы в сравнении с емкостью электроэнергетического рынка Украины не превышают одного процента, уточняет агентство.

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