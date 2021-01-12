В Минске открылась выставка о жизни и творчестве Владимира Мулявина

Если окунуться в щедрую на память экспозицию о крестном отце "Песняров" - Владимире Мулявине, которая открылась в белорусском музее истории театральной и музыкальной культуры накануне его 80-летия, то будет не сложно восстановить многое из биографии прославленного музыканта, композитора, певца и очень порядочного человека, каким он остался в воспоминаниях миллионов.

Посещение выставки, убеждены ее организаторы, позволит прикоснуться к отличительному творчеству выдающегося артиста, пройти звездными путями известного белорусского вокально-инструментального ансамбля.

Неслучайно Александра Пахмутова, покоренная творчеством этого самобытного коллектива, называла "Песняров" украшением двадцатого века. Славянская душа уральского самородка - Мулявина смогла подарить не только СССР, но и всему миру уникальный портрет богатейшего культурного наследия белорусского народа - его фольклорную душу. И это - не дежурная фраза, судя по иллюстративному ряду и уникальным документам, которые стали сегодня уже достоянием истории.

Вот, скажем, откровение Пола Маккартни, который был настолько потрясен голосами белорусских соловьев, что в своей ремарке был предельно краток: "Играют, как дети, поют, как боги !".

Поклонники таланта Мулявина смогут увидеть в экспозиции нотные рукописи композитора, посмотреть видео с концертов, эскизы костюмов художников Юрия Пискуна и Ольги Демкиной, магнитную ленту с рабочим вариантом совместной работы ансамбля под руководством Мулявина с группой "The New Christy Minstrels".

Кстати, формировался лирический настрой будущего народного артиста СССР еще в середине прошлого столетия в Свердловске, где он с двенадцати лет игрой на гитаре начал зарабатывать себе на хлеб. Биографы Мулявина вспоминают, что он был постоянно во власти музыкальной стихии, которая следовала за ним по пятам и дома, и на улице, и в лесу у костра. А чуть позже и в Свердловском музыкальном училище, из которого, правда, он даже был на время исключен из-за страстного увлечения джазом.

Хотя диапозон музыкальных предпочтений был сродни таланту самого музыканта, констатируют его биографы. Он любил Стравинского и Скрябина, Рахманинова и Моцарта. Был в восторге от таланта Паркера и Гершвина. Восторгался мастерством Марио Ланца и Леонида Утесова. Уже в восемнадцать лет, став профессиональным музыкантом, Мулявин успел создать свой коллектив на Кузбассе, чуть позже в Карелии, а затем получил приглашение от Белорусской филармонии.

Важной особенностью творчества Владимира Мулявина, считают искусствоведы, стало гармоничное объединение вокала, инструментальной музыки и поэзии. Среди наиболее значимых произведений - "Песня пра долю", вокальный цикл "Я не паэта...", музыкальный спектакль "На ўвесь голас" на слова Владимира Маяковского. Талант артиста дал новую жизнь белорусским народным песням "Касіў Ясь канюшыну", "Рэчанька", "Купалінка", "Перапёлачка".

Именно Мулявин с "Песнярами", напоминает агентство, всколыхнул у всей страны интерес к национальному фольклору. Его всегда интересовала народная культура, а чтобы лучше оценить красоту национальных напевов, изучал белорусский язык. "Я много слушал народных песен, впитывал в себя все лучшее. Мы добились успеха именно потому, что не были ни на кого похожи", - вспоминал руководитель популярнейшего в стране ансамбля.

Да и композиции на стихи классиков белорусской литературы и песни советских авторов в исполнении ансамбля стали не менее популярными далеко за пределами СССР. Он был удостоен звания народного артиста Беларуси, награжден орденом Франциска Скорины, неоднократно становился лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей.

Экспозиция, посвященная легенде белорусской музыки, которого не стало 26 января 2003 года, является совместным проектом с музеем Владимира Мулявина в государственной филармонии.