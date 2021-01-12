В Москве избили 81-летнюю пенсионерку

Нападение на пожилую женщину произошло у нее дома на Люблинской улице.

Начальник Управления информации и ощественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в ОМВД России по району Люблино поступила информация от пенсионерки о том, что ее знакомая в течение нескольких дней не отвечает на звонки, в связи с чем женщина попросила проверить приятельницу по месту жительства. Участковый уполномоченный полиции выехал по указанному адресу, где обнаружил открытую входную дверь и лежащую на кровати в одной из комнат 81-летнюю женщину с травмами головы и лица. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где у нее диагностировали перелом костей черепа, травму шейного отдела позвоночника и множественные гематомы и ссадины.

Полиция выяснила, что злоумышленники проникли в квартиру потерпевшей под предлогом установки газовых счетчиков. Пока один из преступников доставал необходимое оборудование и отвлекал пенсионерку, другой в это время ушел в комнату и начал искать деньги. Заметив это, женщина сделала последнему замечание и пригрозила вызвать полицию. Тогда один из мужчин нанес ей несколько ударов, от чего она потеряла сознание. Злоумышленники обыскали квартиру, а затем включили на кухне газ и скрылись. Перечень похищенного имущества устанавливается.

Сотрудники ОУР УВД по ЮВАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве при поддержке бойцов СОБР ГУ задержали преступников. Ими оказались двое безработных приезжих в возрасте 24 и 25 лет, один из которых ранее судим.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.