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Рубрика: В мире

В озере на севере Монголии произошло сильное землетрясение

Текст: Максим Макарычев

Сильное землетрясение произошло во вторник в 05:33 по местному времени в озере Хубсугул на севере Монголии, примерно в 55 километрах от границы с Россией и в 288 километрах к юго-западу от Иркутска. Хубсугул является крупнейшим пресноводным озером в Монголии по объему воды.

Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС
На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение имело предварительную магнитуду 6,8, что делает его одним из самых сильных землетрясений, когда-либо произошедших в регионе вокруг озера. Его эпицентр был на небольшой глубине всего в десять километров. Второй отчет был позже выпущен Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC), в котором указано, что землетрясение было магнитудой 6,2.

Этот район не густонаселен, но рядом с озером находится ряд деревень, в том числе Хатгал и Турт, общая численность населения которых составляет до пяти тысяч человек. Подробности о возможных повреждениях или жертвах пока не известны, сообщает BNO News. "В целом, население этого региона проживает в сооружениях, устойчивых к землетрясениям, хотя уязвимые здания здесь существуют", - говорится в сообщении Геологической службы США.

Мощное землетрясение силой 6,9 балла произошло к северу от озера Хубсугул в апреле 1950 года, вызвав разрушения в близлежащих деревнях. Относительно недавно, в декабре 1991 года, к западу от озера произошло землетрясение силой 6,4 балла.

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