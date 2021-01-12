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12.01.2021 18:55
Рубрика: Культура

В прокат выходит последний фильм Федерико Феллини "Голос Луны"

Текст: Наталья Лебедева

В широкий прокат фильм "Голос Луны" легендарного гениального итальянского режиссера Федерико Феллини выйдет 21 января. Свой последний фильм Феллини снял в 1990 году, но так случилось, что до сих пор в России его не показывали ни на больших экранах, ни на DVD. И вот теперь дистрибьютерская компания "Пилоткино" подготовила отреставрированную версию фильма в качественном переводе на русский язык. Показ фильма приурочен к дню рождения маэстро. 20 января ему бы исполнился 101 год.

Фото: Кинопоиск
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В основе фильма - "Поэма о лунатиках" Эрманно Каваззони. Это история страдающего лунатизмом Иво Сальвини (его роль блестяще исполнил Роберто Бениньи), который любит гулять по ночам. Сальвини попадает в одно недоразумение за другим, знакомясь с разными людьми и открывая им чудеса подлунного мира.

Над сценарием фильма Федерико Феллини работал вместе с Эрманно Каваццони и Туллио Пинелли. Музыку для кинокартины написал лауреат премии "Оскар" Никола Пьовани. Главные роли исполнили Паоло Вилладжо, Надия Оттавиани, Анджело Орландо и другие.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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