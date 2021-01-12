В Роспотребнадзоре спрогнозировали новый всплеск заболеваемости COVID-19

Новости

Вильфанд: Центр европейской части России просто посинеет от холода 02:57
В озере на севере Монголии произошло сильное землетрясение 02:54
Голландские власти изъяли бутерброды с ветчиной у британских водителей 02:43
ВОЗ: Мир не сможет достичь коллективной иммунизации в 2021 году 02:25
Две гориллы в зоопарке США заразились коронавирусом 02:15
Третий министр покинет кабинет Дональда Трампа 01:53
На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение 01:18
Источник: ЦСКА намерен купить полузащитника "Ниццы" Данило 01:11
Биткоин обрушился после рекордного взлета 00:37
"Академик Черский" ушел с места достройки "Северного потока-2" 00:29
В России появится стандарт "Цифровой школы" 11.01.2021
СМИ: Достаточное число конгрессменов поддержало импичмент Трампа 11.01.2021
ФБР узнало о подготовке акций протеста по всей стране 11.01.2021
В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса 11.01.2021
В Минобороны уточнили число пострадавших в ДТП на Новорижском шоссе 11.01.2021
Определены самые распространенные затяжные последствия COVID-19 11.01.2021
Виновник ДТП с военными под Москвой был трезв 11.01.2021
Республиканцы заблокировали резолюцию об отстранении Трампа по 25-й поправке 11.01.2021
Москвичей призвали проверить автомобили перед морозами 11.01.2021
В Крыму у Следственного комитета появился санаторий для сотрудников 11.01.2021
Число звонков на "ковидный" номер 122 сократилось на треть 11.01.2021
Вильфанд предупредил об экстремальных морозах в Москве 11.01.2021
В Китае после взрыва в шахте оказались заблокированы 22 рабочих 11.01.2021
Эрдоган: Вакцинация в Турции начнется на этой неделе 11.01.2021
В Вооруженных силах от коронавируса вылечились более 25 тысяч человек 11.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 02:00
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали новый всплеск заболеваемости COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
Увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией может произойти примерно через две недели после новогодних каникул, считает заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он напоминает, что связано это с инкубационным периодом коронавирусной инфекции. "Мы уже наблюдали подобное в сентябре, когда многие вернулись в офисы с дистанционной работы, а дети и студенты приступили к очной учебе", - пояснил Горелов "Российской газете".

Фото: iStock
Определены самые распространенные затяжные последствия COVID-19

Сейчас происходит аналогичный процесс - россияне после долгих выходных, которые они привели в гостях у родных или на отдыхе, возвращаются в рабочие и учебные коллективы. "Это приводит к увеличению контактов, происходит обмен вирусной информацией", - отмечает эксперт.

По его словам, волнообразные колебания при распространении инфекции - это стандартная картина. Тем более, что популяционный иммунитет в стране только формируется. По официальным данным, COVID-19 в России переболели 3,4 миллиона человек, привилось пока втрое меньше, а население страны - около 144,5 миллиона.

Поэтому по-прежнему важно придерживаться правил эпидемиологической безопасности - носить маски, при общении соблюдать дистанцию и по возможности сокращать количество контактов. Кстати, соблюдать эти простые правила важно не только для того, чтобы не заболеть коронавирусом, но и для того, чтобы уберечься от других инфекций. Ведь сейчас, как уточняет Горелов, в 40 регионах превышен эпидемический порог по ОРВИ - в основном циркулируют аденовирусы, парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус.

Общество Здоровье Общество Наука Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
СК возбудил уголовное дело после гибели военных в ДТП под Москвой
Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19
Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году
От каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19