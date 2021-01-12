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12.01.2021 20:05
Рубрика: В мире

На пулю ответят пулями

ФБР предупреждает о возможных выступлениях вооруженных граждан Америки
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
С приближением 20 января - даты инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена - в раздираемой политическим противоречиями Америке фиксируется взрывной рост уровня взаимной ненависти граждан. После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, которому за неделю до истечения его полномочий грозит очередной импичмент (действующий президент США стал единственным в истории страны, который дважды подвергся процедуре отрешения от власти), речь больше не идет о перебранках или стычках консерваторов с либералами на массовых митингах и в интернет-пространстве. По данным ФБР, на фоне предстоящего в среду голосования конгресса по импичменту Трампу в стране активно готовятся выступления вооруженных граждан. Во что они могут перерасти, учитывая гигантское количество огнестрела на руках у самой вооруженной в мире нации (393 миллиона стволов), представить не сложно.
В последние месяцы количество проданного оружия в США бьет рекорды. Сегодня на руках у населения почти 400 миллионов стволов. Фото: AP В последние месяцы количество проданного оружия в США бьет рекорды. Сегодня на руках у населения почти 400 миллионов стволов. Фото: AP
В последние месяцы количество проданного оружия в США бьет рекорды. Сегодня на руках у населения почти 400 миллионов стволов. Фото: AP

Каким образом внутренний документ американской контрразведки, содержащий полученные оперативным путем сведения, оказался в распоряжении журналистов телеканала ABC, уже не столь важно, как его содержание. "Вооруженные протесты планируются у законодательных собраниях всех 50 штатов с 16 января по, как минимум, 20 января, а также у Капитолия США (в Вашингтоне)", указывается в бюллетене ФБР со ссылкой на информацию из не названной, но очевидно находящейся "под колпаком" спецслужбы группировки. Она призывает своих сторонников "штурмовать" местные и федеральные правительственные здания в случае отрешения вашингтонскими политиками Трампа от власти. Как это может выглядеть мы уже видели в ходе минувшей президентской кампании, когда увешанные полуавтоматическими винтовками, бронежилетами, шлемами и другой тактической экипировкой активисты-республиканцы массово выходили на улицы городов, мирно демонстрируя свой смертоносный арсенал. Что делать, если на этот раз они решат действовать более решительно сказать трудно. Ясно одно - стремительно развивающееся политическое противостояние в расколотом итогами непрозрачных президентских выборов американском обществе начало всерьез отдавать революционно-повстанческим душком.

Фото: AP Photo
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Возможно, преувеличивать опасность со стороны "внутренних террористов" - так власти США характеризуют выступающих с экстремистских позиций и готовых к радикальным действиям протестующих - и не стоит. Ведь в прошлом все такие организации от ку-клукс-клановских и неонацистских до левацких "Черных пантер" были успешно разгромлены ФБР. Но в нынешней, беспрецедентной по накалу гражданского противостояния ситуации, а также при наличии гигантского количества активных сторонников Трампа (за него проголосовали рекордные 74 миллиона человек) тревога спецслужб США вполне понятна. Особенно в момент, когда нынешняя команда Белого дома в буквальном смысле посыпалась, а чиновники, включая руководителя министерства внутренней безопасности, массово слагают с себя полномочия и разбегаются.

Повышающийся, а главное переходящий с политического на бытовой уровень градус взаимной ненависти в нынешнем американском обществе виден невооруженным взглядом. В минувшую пятницу пилот пассажирского рейса авиакомпании American Airlines прямо пригрозил скандирующим на борту лайнера "США! США!" консервативным сторонникам Трампа "выкинуть их из самолета посреди Канзаса, если они не будут вести себя спокойно". Не менее категорично высказался и заместитель ассоциации шерифов калифорнийского города Сакраменто, заявивший: "Если вы сторонники Трампа, то для меня вы мертвецы". За что и был раскритикован из-за формально запрещенной законами США дискриминации по политическим предпочтениям. Об аналогичных случаях могло бать известно больше, если бы ведущие и щедро спонсировавшие демократическую партию американские интернет-корпорации в лице Facebook, Twitter и Google не затыкали рот консервативному электорату. За примерами такой цифровой цензуры далеко ходить не нужно - пожизненная блокировка "подстрекающего" аккаунта Трампа, удаление более 70 тысяч страниц его сторонников, "продвигающих конспирологические теории" и искусственный паралич используемой преимущественно консерваторами соцсети Parler.

О чем говорить, если разделительные линии в духе классической прелюдии к острому гражданскому конфликту стремительно углубляются не только между идеологическими оппонентами, но даже между семьями. Так, по данным телеканала Fox News, прожившая со своим мужем 18 лет американка без зазрения совести сдала собственного супруга ФБР только за то, что увидела его фотографию среди штурмовавшей конгресс США толпы. Показательно, что быстро арестованный федералами 53-летний муж оказался отставным подполковником американских ВВС и заслуженным боевым пилотом штурмовика A-10. Это сильно контрастирует с продвигаемым близкими к демпартии СМИ образом безумных маргиналов, захвативших Капитолийский холм 6 января, и дает более объективное представление об истинном социальном срезе сторонников Трампа.

Прожившая с мужем 18 лет американка без зазрения совести сдала супруга ФБР только за то, что увидела его фотографию среди штурмовавших конгресс

Ускользающий социальный баланс и необходимость сохранения гражданского мира в американском обществе как будто игнорируется триумфаторами нынешнего электорального цикла в США. По его итогам демократы теперь контролируют и Белый дом, и палату представителей, и сенат США. Руки для политической вендетты Дональду Трампу при поддержке госаппарата, либеральных медиа, а также контролирующих все коммуникации граждан IT-гигантов окончательно развязаны. Но берущий в свои руки власть традиционный вашингтонский истеблишмент, стремящийся дожать своего несистемного оппонента и попрыгать на обломках трампизма, явно забывает: запущенный в этих целях каток так или иначе пройдется по половине Америки. А та, очевидно, не будет спокойно смотреть на набирающую обороты "диктатуру демпартии".

И это обстоятельство всерьез беспокоит многих людей в пока еще Соединенных Штатах. Например, бывшего советника по нацбезопасности и экс-руководителя госдепа Колина Пауэлла, который на днях в эфире CNN задался вопросом о том, "как снова интегрировать в общество ту часть населения США, которая в огромном количестве голосовала за г-на Трампа". Внятного ответа на него на фоне текущих драматических событий в Америке пока даже не просматривается.

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