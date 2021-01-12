Российское кино в 2021 году должно с оптимизмом смотреть в будущее, потому что ситуация в Голливуде остается неопределенной

Огромная касса сказки "Последний богатырь: корень зла" (сборы на 10 января - 1 млрд 656 млн руб при её бюджете 650 млн руб) и рекордная доля российского кино в 46% в 2020 году никого не должны вводить в заблуждение. Больших голливудских премьер с 1 августа прошлого года в нашем прокате практически не было, за исключением технотриллера "Довод" (965 млн руб), фэнтезийного боевика "Мулан" (409 млн руб) и "чёрной комедии" "Ведьмы" (329 млн руб). А широко стартующий в этот четверг в РФ комикс "Чудо-женщина 1984" должен разбить тотальное доминирование нашего кино в новогодние праздники, хотя вклинившийся между ним американский мультфильм "Семейка Крудс: новоселье" завершит свой показ в январе с кассой более 900 млн руб.

Прошедший год был труден для всей индустрии кинопоказа, и не только в нашей стране. Хотя 95 российских релизов всё-таки появились в отечественных кинотеатрах, но из них только восемь стали прибыльными, то есть окупили своё производство после демонстрации в кинозалах. Это "(Не)идеальный мужчина", "Марафон желаний", "Лёд 2", "Отель "Белград" - до эпидемии. И "Непосредственно Каха", "Реальные пацаны против зомби", "Обратная связь", "Конь Юлий и большие скачки" - во время пандемии. Обратите внимание, что почти все они - комедии или содержащие смешные эпизоды мелодрамы ("Лёд 2" и "Обратная связь"). Мультфильму от студии "Мельница", по традиции выходящему в Новый год, удастся в итоге заработать в два раза больше своего бюджета (360 млн руб) и стать прибыльным, чего нельзя сказать о трёх других анимационных картинах. Наши юные зрители практически не заметили такие полнометражные мультфильмы как "Барбоскины на даче" (65 млн руб), "Белка и Стрелка: карибская тайна" (49.6 млн руб) и "Полное погружение" (27.5 млн руб). Зато последний прекрасно прошёл в мировом прокате, заработав там приличные $0.8 млн.

Российское кино в 2020 году собрало в иностранном прокате лишь $17.2 млн, тогда как в 2019 году ему удалось достичь рекордных показателей за всю историю с $49.7 млн. Причины этого всем понятны - эпидемия, охватившая весь мир. Самым кассовым отечественным релизом за рубежом в прошедшем году стал военный боевик А. Сидорова "Т-34", сумевший вынуть из карманов японцев и китайцев внушительные $3.42 млн.

Два режиссёра выпустили в 2020 году по два фильма: это Анна Меликян ("Фея" и "Трое") и Алексей Нужный ("Обратная связь" и "Огонь"), но лишь последнему удалось добиться коммерческого успеха у нашего зрителя. Среди сценаристов огромное преимущество перед другими имели в прошедшем году Алексей Золотарёв и Жора Крыжовников, ленты по чьим сценариям ("Лёд 2", "Вторжение", "(Не)идеальный мужчина") собрали огромную кассу - более 2.1 млрд руб.

Среди актёров по кассовым показателям его фильмов в прокате лидировал в 2020 году Александр Петров (4 релиза - 2 млрд 902 млн руб), хотя в 2018 году его кино собрало гигантские 6.6 млрд руб ($102 млн), которые остаются личным рекордом для него и для всей нашей индустрии. Среди актрис - Аглая Тарасова (3 релиза - 1.8 млрд руб). Среди наших продюсеров победил в прошедшем году с огромным отрывом от других Антон Златопольский, чьи пять работ заработали в отечественном прокате почти 4 млрд руб.

Однако, несмотря на такие, казалось бы, внушительные показатели нашего кино, оно по-прежнему остаётся сильно убыточным и полностью зависимым от господдержки Фонда кино и Министерства культуры, без чьих финансовых вливаний не состоялись бы все эти победные достижения.