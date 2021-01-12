Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 508-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральный закон "О ветеранах"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 7 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-I "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 7, ст. 247; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 2953) следующие изменения:

1) в наименовании слова "культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных учреждений" заменить словами "организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций";

2) слова "учреждений связи" заменить словами "организаций связи", слова "культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных учреждений" заменить словами "организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 25, ст. 2480; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; 2009, N 26, ст. 3133; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 47, ст. 6608; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 22, ст. 3097; N 27, ст. 4189; 2017, N 31, ст. 4766; N 45, ст. 6581; 2018, N 31, ст. 4853; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) в подпункте 28 пункта 1 статьи 14 слова "учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений" заменить словами "организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций";

2) в подпункте 19 пункта 1 статьи 15 слова "учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений" заменить словами "организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций";

3) в подпункте 16 пункта 1 статьи 16 слова "учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений" заменить словами "организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций";

4) в подпункте 15 пункта 1 статьи 18 слова "учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений" заменить словами "организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций".

Президент Российской Федерации В. Путин