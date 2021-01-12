Владимир Путин обсудил готовность школ к работе онлайн

О том, как работают школы в пандемию, шла речь на встрече президента с министром просвещения. С сентября вернулись к традиционному обучению, дистанционное - только точечно, рассказал Сергей Кравцов. Создана цифровая образовательная среда с проверенным контентом.

"Хотел бы начать с вещей, которые сейчас актуальны и волнуют очень многих. Это вопросы готовности школьной системы, хотя бы частично, но к работе онлайн", - заявил Владимир Путин. "У нас планы в 2021 году закончить целиком оборудование всех школьных учреждений страны скоростным интернетом", - заметил он и поинтересовался ходом этой работы.

"2020 год был непростым для системы образования, но с основными вызовами мы справляемся", - заверил Кравцов. Дистанционное, домашнее обучение стало вынужденной мерой в прошлом году, "когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение", сказал он. "Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения", - пояснил министр.

"Мы уже создали цифровую образовательную среду, которая дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает классическое образование. Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видео-конференц-связи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей", - сообщил Кравцов. Весь контент там проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами, добавил он.

Учителям в прошлом году было сложно, но в целом справились, оценил министр. "Были всегда на связи со своими учениками, это было важно особенно для старшеклассников, которые сдавали Единый государственный экзамен", - заметил он. В прошлом году была уменьшена бюрократическая отчетность для учителей. Сейчас определен минимальный перечень документов, который они должны заполнить. "Остальные бумажки отвлекать не должны", - сообщил министр.

С этого года вводится единая система подготовки педагогов. "Уже видим положительный эффект от передачи педагогических вузов в ведение Министерства просвещения", - поблагодарил докладчик президента за поддержку такого решения. "В прошлом году впервые вырос средний балл поступления в педагогические вузы. Будем заниматься вопросами заработных плат", - сказал он.

Путин заметил, что в ходе большой пресс-конференции с элементами Прямой линии поступали жалобы, что учителя не получают доплаты за классное руководство. Вопрос на постоянном контроле, заверил министр. "810 тысяч классных руководителей с 1 сентября адресные доплаты получают. Они отдельной строкой выделены. Мы контролируем этот вопрос с Росказначейством и с Федеральной налоговой службой", - отчитался Кравцов. Скорее всего, речь идет о техникумах, колледжах, заметил он. "Действительно, там такая проблема есть. Но мы ей занимаемся и обязательно все вопросы, которые поступили к вам на "горячую линию", точно отработаем и доложим по результатам", - пообещал министр.

Правительство обсуждает введение доплат за классное руководство в российских колледжах и техникумах

"Что значит "проблемы есть", я не понял? Просто им не платят?" - поинтересовался Путин. Министр пояснил, что дополнительные выплаты положены учителям средних школ. Но есть техникумы, где также занимаются воспитательной работой. В прошлом году были приняты поправки в закон "Об образовании" об усилении воспитательной работы в школах, и с этого года в десяти регионах вводится ставка советника директора по воспитательной работе с дополнительной доплатой 15 тысяч рублей, также сообщил он. "Но за классное руководство платят только в общеобразовательных школах?" - продолжил тему президент и получил утвердительный ответ. "Что касается доплат в техникумах, этот вопрос мы в правительстве решаем", - пояснил министр. "Надеюсь, что в этом году определенные шаги в этом направлении сделаем", - добавил он. По словам Кравцова, в колледжи после 9-го класса идут 60 процентов выпускников, и есть достаточно большой интерес к техническим специальностям.