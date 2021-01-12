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Рубрика: В мире

Власти Японии объявят режим ЧС еще в трех регионах страны

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга готовится ввести режим ЧС еще в трех регионах страны на фоне осложнения эпидемиологической обстановки, сообщает телерадиокомпания NHK. Ожидается, что 13 января глава японского правительства объявит о своем решении усилить меры по борьбе с COVID-19 в городах Осака, Киото и префектуре Хёго.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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На прошлой неделе Суга ввел режим ЧС в Токио и соседних со столичным городом префектурах Сайтама, Тиба и Канагава сроком на один месяц. Руководитель кабмина призвал местные компании перевести часть персонала на удаленку, владельцев ресторанов ограничить часы работы до 20:00, а местных жителей в вечернее время без лишней надобности не покидать свои дома. По данным японских журналистов, губернаторы префектур Айти и Гифу в ближайшее время также обратятся к центральным властям с просьбой распространить режим ЧС на их территорию.

В Японии за весь период пандемии зарегистрировано более 293 тысяч человек с COVID-19. В последнее время суточный прирост заразившихся коронавирусом на территории островного государства составляет более четырех тысяч человек. К примеру, 11 января специалисты выявили на архипелаге 4876 инфицированных. Наиболее тяжелая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Токио. Вчера там обнаружили 1219 новых пациентов с положительными пробами на SARS-CoV-2.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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