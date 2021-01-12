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12.01.2021 13:13
Рубрика: В мире

Во Флоренции введут запрет на курение в парках и на автобусных остановках

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: EPA-EFE/FABIO MUZZI Фото: EPA-EFE/FABIO MUZZI
Фото: EPA-EFE/FABIO MUZZI

Вслед за Миланом власти Флоренции задались целью запретить курение на открытом воздухе в общественных местах.

Фото: EPA-EFE/SALAS
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По данным La Repubblica, которая ссылается на советника по окружающей среде Чечилию Дель Ре, городской совет Флоренции намерен ввести запрет в таких публичных пространствах, как "парки, сады и других многолюдных местах, где обычно скапливается молодежь".

Ожидается, что данная мера будет включена в программу по сокращению загрязнения воздуха и вступит в силу уже в июне 2021 года.

Таким образом, Флоренция станет вторым после Милана (он ввел запрет с января наступившего года) крупным итальянским городом, решившимся на подобный шаг.

Не исключено, что в ближайшее время к ним присоединятся Верона и Больцано, где уже действует запрет на курение в парках, а также Венеция, анонсировавшая некоторое время назад свое намерение организовать некурящие зоны на Площади Св. Марка и на мосту Риальто.

В мире Европа Италия Борьба с курением

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