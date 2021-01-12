Володин назвал выборы в Казахстане конкурентными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил казахстанского коллегу Нурлана Нигматулина с успешно проведенными выборами в нижнюю палату парламента.

- Основываясь на оценке депутатов Государственной думы, которые были наблюдателями на выборах, голосование было открытым и конкурентным, - отметил в ходе телефонного разговора спикер ГД.

В Казахстане в воскресенье прошли выборы депутатов мажилиса (нижней палаты), а также в местные представительные органы. По результатам экзитполов, победу на выборах одерживает возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым партия "Нур Отан", набирающая 72% голосов.