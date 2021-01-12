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12.01.2021 14:11
Рубрика: Власть

Володин назвал выборы в Казахстане конкурентными

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил казахстанского коллегу Нурлана Нигматулина с успешно проведенными выборами в нижнюю палату парламента.

Фото: Нитченко Юлия/ТАСС
На парламентских выборах в Казахстане победила партия "Нур Отан"

- Основываясь на оценке депутатов Государственной думы, которые были наблюдателями на выборах, голосование было открытым и конкурентным, - отметил в ходе телефонного разговора спикер ГД.

В Казахстане в воскресенье прошли выборы депутатов мажилиса (нижней палаты), а также в местные представительные органы. По результатам экзитполов, победу на выборах одерживает возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым партия "Нур Отан", набирающая 72% голосов.

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