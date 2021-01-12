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12.01.2021 16:24
Рубрика: Власть

Володин: В прокуратуре делают все для защиты прав граждан

Текст: Татьяна Замахина

Работники прокуратуры ответственно подходят к своему делу, делая все для того, чтобы защитить спокойствие людей и их права. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню работника прокуратуры.

Фото: пресс-служба СФ
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Мероприятие в честь 299-летия со дня создания надзорного ведомства состоялось в здании Генпрокуратуры. В ходе него Володин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. "Независимо от рисков, проблем и ограничений работники прокуратуры ответственно подходят к своему делу, ведут приемы граждан, участвуют в расследованиях, делают все для того, чтобы защитить спокойствие людей, отстоять их права, защитить свободы", - заявил спикер. Он также отметил, что в сегодняшней ситуации исполнять все возложенные на прокуратуру полномочия особенно непросто.

Володин вручил благодарности и почетные грамоты сотрудникам надзорного ведомства. Он пожелал им здоровья, а также возможности побыть рядом со своими близкими.

День работника прокуратуры отмечается в связи с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого об учреждении поста генерал-прокурора при Правительствующем сенате и создании института российской прокуратуры.

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