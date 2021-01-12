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12.01.2021 06:53
Рубрика: Общество

Врач объяснил, от чего зависит длительность течения COVID-19

Текст: Оксана Грибанова

Иммунолог Владимир Болибок рассказал об особенностях длительного течения коронавирусной инфекции - это так называемый "long COVID".

Как передает радио Sputnik, обычно продолжительность болезни зависит от состояния иммунитета пациента. Если он изначально ослаблен, то вирус долго циркулирует в организме - потому как иммунная система от него никак избавиться не может.

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То есть, хроническая коронавирусная инфекция (а именно с ней ассоциируется "long COVID") обычно не связана, например, с каким-то конкретным штаммом вируса, а сильно зависит от состояния самого пациента еще до инфицирования.

Врач отметил, что пациенты с длительным течением инфекции продолжают какое-то время выделять вирусы и после завершения острой стадии болезни.

"У них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны", - уточнил специалист.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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