Врач объяснил, от чего зависит длительность течения COVID-19

Иммунолог Владимир Болибок рассказал об особенностях длительного течения коронавирусной инфекции - это так называемый "long COVID".

Как передает радио Sputnik, обычно продолжительность болезни зависит от состояния иммунитета пациента. Если он изначально ослаблен, то вирус долго циркулирует в организме - потому как иммунная система от него никак избавиться не может.

То есть, хроническая коронавирусная инфекция (а именно с ней ассоциируется "long COVID") обычно не связана, например, с каким-то конкретным штаммом вируса, а сильно зависит от состояния самого пациента еще до инфицирования.

Врач отметил, что пациенты с длительным течением инфекции продолжают какое-то время выделять вирусы и после завершения острой стадии болезни.

"У них ПЦР-тесты на слизистой обнаруживают коронавирус. А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны", - уточнил специалист.