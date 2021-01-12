WhatsApp рассказал, может ли он прослушивать звонки

Разработчики WhatsApp решили развеять слухи, которые стали появляться в социальных сетях после изменения правил использования сервиса. Они предусматривают в частности передачу данных пользователей материнской компании Facebook.

"Мы продолжаем защищать ваши личные сообщения с помощью сквозного шифрования", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге WhatsApp в Twitter.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

В компании подчеркивают, что не могут читать переписку или прослушивать звонки - равно как не может этого и Facebook. Кроме того, сервис не запоминает, кто кому звонит или пишет, а также не может отслеживать местоположение пользователя.

Кроме того, контакты из WhatsApp не могут быть переданы Facebook, а пользователи имеют возможность удалять переписку и скачивать свои данные.

Напомним, что новые правила использования и условия обслуживания для пользователей WhatsApp вступят в силу восьмого февраля.