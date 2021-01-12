У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

WhatsApp рассказал, может ли он прослушивать звонки

Текст:   Антон Благовещенский
12.01.2021,  
16:43
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики WhatsApp решили развеять слухи, которые стали появляться в социальных сетях после изменения правил использования сервиса. Они предусматривают в частности передачу данных пользователей материнской компании Facebook.

"Мы продолжаем защищать ваши личные сообщения с помощью сквозного шифрования", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге WhatsApp в Twitter.

В компании подчеркивают, что не могут читать переписку или прослушивать звонки - равно как не может этого и Facebook. Кроме того, сервис не запоминает, кто кому звонит или пишет, а также не может отслеживать местоположение пользователя.

Кроме того, контакты из WhatsApp не могут быть переданы Facebook, а пользователи имеют возможность удалять переписку и скачивать свои данные.

Чтобы пользоваться WhatsApp, нужно согласиться с новыми правилами

Напомним, что новые правила использования и условия обслуживания для пользователей WhatsApp вступят в силу восьмого февраля.

интернет
Раскрыта новая схема обмана россиян по телефону 07.01.2021
Telegram "обрушился" в России 04.01.2021
WhatsApp
В WhatsApp для компьютеров заработали звонки. Как их включить 18.12.2020
Telegram и WhatsApp обрушились в России 16.12.2020